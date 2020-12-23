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Akıncı 1. bölüm fragmanı - Akıncı oyuncu kadrosu ve konusu

Merakla beklenilen Akıncı dizisinin ilk bölümünün fragmanı yayınlandı. Dikkat çekici oyuncu ekibine ve aksiyon içeren senaryoya sahip dizi Osmanlı tarihinden ve İstanbul'a uzanan ve İstanbul'un koruyuculuğunu yapan yapan bir süper kahramanın hikayesini anlatacak. Akıncı dizisine dair bilinmeyen detaylar...

23 Aralık 2020 Çarşamba 05:49
Akıncı 1. bölüm fragmanı - Akıncı oyuncu kadrosu ve konusu
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Merakla beklenilen Akıncı dizisinin ilk bölümünün fragmanı yayınlandı. Dikkat çekici oyuncu ekibine ve aksiyon içeren senaryoya sahip dizi Osmanlı tarihinden ve İstanbul'a uzanan ve İstanbul'un koruyuculuğunu yapan yapan bir süper kahramanın hikayesini anlatacak. Akıncı dizisine dair bilinmeyen detaylar...

Akıncı dizisnin oyuncu kadrosunda  Şükrü Özyıldız, Büşra Develi gibi ünlü isimler var. Moden bir süper kahramanın halkın kahramanı olacak şekilde senaryosu olan dizinin fragmanı yayınlandı. İşte ilk bölüm tannıtımıyla ilgili detaylar..

Akıncı dizisi ATV'de yayınlanacak. Dizide başrolleri Büşra Develi ile Şükrü Özyıldız paylaşıyor.

Konusu ise kökleri Osmanlı tarhine kadar dayanan ve İstanbulu tüm zorluklara karşı korumaya çalışan moden bir süper kahramanın günümüzde geçen hikayesi olacak.

Şükrü Özyıldız kimdir?

Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de doğdu. Anne Rum'dur babası da Trabzonlu.Kendisinden iki yaş  genç olan bir kız kardeşi vardır.İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü okumaya hak kazanmış daha sonra İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra tekrar sınava girmiş ve Ege Üniversitesi İşletme bölümünde okumuş ve Erasmus programa katılarak Portekiz'e gitmiştir.

Dövüş sporları konusunda ayrı bir merakı olan Şükrü Özyıldız Portekiz'de de kafes dövüşü yapmıştır. Ancak Şükrü Özyıldız bu konuyla ilgili olarak kafes dövüşlerine artık katılmadığını ve bu haraketliliğini dizi setlerinde başa çıktığını açıklamıştır. Yurt dışında bir workshopa seyirci olan Şükrü Özyıldız, o andan itibaren oyunculuğu sevmeye başlamış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuğa dair eğitim görmeye başlamıştır.

 

Yer aldığı yapımlar

2011 - Derin Sular

2013 -  Benim Hala Umudum Var

2013 -  Neva

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar

2016 - Kış Güneşi



Son Güncelleme: 23.12.2020 05:49
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Anahtar Kelimeler:
ATVDiziAkıncı
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