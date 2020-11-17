Akın Akınözü Hercai setinde kavga mı etti? Hercai'de şok kavga iddiası

ATV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Oya Unustası gibi isimlerin yer aldığı yapımcılığını Mia Film’in yaptığı Hercai dizisi gündeme bomba gibi bir haberle düştü.

Dizide Miran Aslanbey karakterine hayat veren başrol olan Akın Akınözü’nün sette kavga çıkardığı iddiaları ortaya atıldı. Karavanda seti beklemesi sebebi ile kavga çıkardığı ortaya atılan Akınözü henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Dizi setinde olay çıkartan Akınözü’nün yapımcı ve yönetmene saldırdığı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

Dizi ekibinden ve Akın AKınözü’nden gelecek açıklama merakla bekleniyor.