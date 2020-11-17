İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Akın Akınözü Hercai setinde kavga mı etti? Hercai'de şok kavga iddiası

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin başrollüğünü üstlenen ve dizide Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün settte kavga çıkardığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Akınözü'nün sette çalışanlara saldırdığı iddia ediliyor.

17 Kasım 2020 Salı 01:31
Akın Akınözü Hercai setinde kavga mı etti? Hercai'de şok kavga iddiası
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Oya Unustası gibi isimlerin yer aldığı yapımcılığını Mia Film’in yaptığı Hercai dizisi gündeme bomba gibi bir haberle düştü.


Dizide Miran Aslanbey karakterine hayat veren başrol olan Akın Akınözü’nün sette kavga çıkardığı iddiaları ortaya atıldı. Karavanda seti beklemesi sebebi ile kavga çıkardığı ortaya atılan Akınözü henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Dizi setinde olay çıkartan Akınözü’nün yapımcı ve yönetmene saldırdığı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

Dizi ekibinden ve Akın AKınözü’nden gelecek açıklama merakla bekleniyor.



Son Güncelleme: 17.11.2020 01:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HercaiAkınakınözü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!

Popüler Haberler

Akın Akınözü Hercai setinde kavga mı etti? Hercai'de şok kavga iddiası
Kuvel Kalesi gerçekte var mı? Kuvel Kalesi nerede, kim fethetmiştir?
Pelin Çift ile Gündem Ötesi programına nasıl soru sorulur?
Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun kimdir? Turna Hatun hayatı ve gerçek tarihteki yeri
Yavuz oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Tozkoparan yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tozkoparan yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Siyah elbiseye uygun makyaj nasıl yapılır?
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Kasım 2020
Vartolu Saadettin Çukur'a ne zaman dönecek, neden yok?
Master Chef Danilo Zanna restoranı nerdedir, nasıl gidilir?
Halk Bank 25 Bin TL esnafa özel düşük faizli ve ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank düşük faizli esnaf kredisi şartları
Temmuz ayında işyeri ve konut kiralarına ne kadar zam geldi? Temmuz 2020 TÜİK resmi lira artışı oranı ve Kira zammı hesaplama örnekleri
Acil nakit ihtiyacı olanlar için Denizbank anında 10 bin lira aynı gün kredi hizmeti
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bim 19 Temmuz 2019 bu hafta Bim'e gelecek indirimli ürünler listesi
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Bulut Duman kimdir, nerelidir? Bulut Duman'a silahlı saldırı!
Akbank Direkt 10 Bin TL Anında Kredi Hesaplama ve Başvuru
KOSGEB hangi iş dalına hibe desteği sağlıyor? Hibe desteğinden faydalanabilmek için ne yapmak gerekir? Başvuru şartları nelerdir?
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 16 Kasım 2020 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Kasım 2020 Salı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.