Ailenin Yeni Üyesi sunucusu Reşat Strik müslüman mı, dini ne, eşi Sabina Pitic kimdir? TRT Belgesel Ailenin Yeni Üyesi sunucusu hakkında bilgiler

TRT belgesel kanalının en fazla izlenilen yapımlarından biri olan Ailenin Yeni Aile Üyesi, yeni bölümlerle ekranlarda yer almayı sürdürüyor. Seyirciler, belgeseli sunan kişinin kim olduğunu merak ediyor. Seyirciler, Sunucu Reşat Strik nereli, Müslüman mı, dini nedir, eşi Sabina Pitic kimdir? Sorularına cevap arıyor. Dünyaca ünlü Spartacus dizisinin başrolünü geri çevirdikten sonra gündem olan Reşat Strik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dizinin deneme çekimleri sonrasında sözleşmeyi okuduğunu ve çıplak sahnelerin çok olması nedeniyle geri çevirdiğini söyledi. Avustralya'da doğdu ve Bosna Hersek'te büyüdü, daha sonra Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek'te yaşamını sürdüren Resat Strik, Türkiye’ye taşındı. Türkiye'de birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. Oyunculuk kariyerine Avustralya'da başlayan ve Blue Heelers (2005), HeadLand (2005) yapımlarında rol almış olan oyuncu, Avustralya ve ABD’de seyircilerin karşısında olan Hills Have Eyes 2, Newcastle, The Wound, Spooner, Don't Look, 3 Apartments ve Stasis gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuk kariyerine Saraybosna'da devam eden oyuncu, Türkiye'de Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde rol aldı. Dünyaca ünlü Dig dizisinde de rol alan Reşat Strik, TRT Belgesel kanalında yayınlanan Ailenin Ailenin Yeni Üyesi programını hazırlamayı ve sunmayı sürdürüyor.

Ailenin Yeni Üyesi sunucusu Reşat Strik nereli?

22 Haziran 1981 doğumlu Ailenin Yeni Üyesi'nin sunucusu Reşat Strik Avustralyalıdır. Bosnalı Müslüman bir babanın ve Avustralyalı bir Katolik'in dördüncü çocuğu. Babası Bosna Herseklidir. Oyuncu, yapımcı ve sunucu Reşat Strik, eşi ve çocukları ile İstanbul Üsküdar'da yaşıyor.

Ailenin Yeni Üyesi sunucusu Reşat Strik dini nedir, Müslüman mı?

TRT Belgesel kanalında yayında olan Ailenin Yeni Üyesi programına ev sahipliği yapan Reşat Strik'in dini İslam’dır, ünlü oyuncu Müslümandır.

Ailenin Yeni Üyesi sunucusu Reşat Strik’in eşi Sabina Pitic kimdir?

Reşat Strik'in eşi Sabina Pitiç, 1985 yılında Saraybosna'da doğdu. İki çocuk var. 2010 yılında Saraybosna'da oyuncu Resat Strik ile evlendi.