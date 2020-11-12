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Aileler Yarışıyor hangi kanala geçti, neden kanal değiştirdi?

Geçtiğimiz dönem içinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin beğenisini kazanan Aileler Yarışıyor programı artık 360 kanalında yer alacak. Yarışma programı haftanın her günü izleyici karşısına geçecek...

12 Kasım 2020 Perşembe 20:04
Aileler Yarışıyor hangi kanala geçti, neden kanal değiştirdi?
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Geçtiğimiz dönem içinde TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve herkes tarafından beğenilen yarışma programları arasında yer alan Aileler Yarışıyor geri döndü! Geçmişte çekilmiş olan bölümlerin tekrarlarının yayınlanmaya başlanmasıyla birlikte yarışmanın hangi kanala geçtiği ve ne zaman yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlayacağı merak edilenler arasında yer aldı.

Aileler Yarışıyor Hangi Kanala Geçti?


Daha önce TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşan Aileler Yarışıyor programı kanal değiştirdi. Kapsamındaki tüm yapımları yenilikçi bir şekilde revize eden kanal 360, Aileler Yarışıyor programını da kapsamında yayınlamaya başladı. Ufuk Özkan tarafından eğlenceli bir şekilde sunumu gerçekleştirilen Aileler Yarışıyor programı 360 ekranlarında hem kazandırıyor hem de eğlendiriyor.

Günlük hayat üzerine kurulu oldukça basit soruların 100 kişiye sorulması ve alınan cevapların yarışmacılar tarafından bulunmaya çalışılması üzerine kurulu Aileler Yarışıyor programı 11 Kasım 2020 Çarşamba gününden itibaren haftanın her günü 360 ekranlarında yer alacak.



Son Güncelleme: 12.11.2020 20:04
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Aileler Yarışıyor360YarışmaProgramUfuk Özkan
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