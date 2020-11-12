Aileler Yarışıyor hangi kanala geçti, neden kanal değiştirdi?

Geçtiğimiz dönem içinde TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve herkes tarafından beğenilen yarışma programları arasında yer alan Aileler Yarışıyor geri döndü! Geçmişte çekilmiş olan bölümlerin tekrarlarının yayınlanmaya başlanmasıyla birlikte yarışmanın hangi kanala geçtiği ve ne zaman yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlayacağı merak edilenler arasında yer aldı.

Aileler Yarışıyor Hangi Kanala Geçti?

Daha önce TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşan Aileler Yarışıyor programı kanal değiştirdi. Kapsamındaki tüm yapımları yenilikçi bir şekilde revize eden kanal, Aileler Yarışıyor programını da kapsamında yayınlamaya başladı.tarafından eğlenceli bir şekilde sunumu gerçekleştirilen Aileler Yarışıyor programı 360 ekranlarında hem kazandırıyor hem de eğlendiriyor.

Günlük hayat üzerine kurulu oldukça basit soruların 100 kişiye sorulması ve alınan cevapların yarışmacılar tarafından bulunmaya çalışılması üzerine kurulu Aileler Yarışıyor programı 11 Kasım 2020 Çarşamba gününden itibaren haftanın her günü 360 ekranlarında yer alacak.