Aile Şirketi kaç bölümden oluşacak? Ne zaman sezon finali yapacak?

Yeni dizi Aile Şirketi 6 Ağustos tarihinde ilk üç bölümünü izleyici ile buluşturduktan sonra haftada bir bölüm olmak üzere ekranlara gelecektir. İlk sezon çekimlerinin tamamlandığı belirtilen Aile Şirketi dizisi ilk sezonunda 13 bölüm olacak.

Oyuncuları arasında Emrah Kaman, Özlem Öçalmaz, Eslem Akar, Can Sipahi, Cihan Durmaz ve Müfit Kayacan isimlerini barındıran Aile Şirketi dizisi ülkemizde ki ilk 20’şer dakikalık komedi olarak dikkat çekmektedir.

Aile Şirketi dizisi ne zaman final bölümünü yayınlayacak?

Aile Şirketi dizisi Hai Tur turizm şirketinde yaşanan eğlenceli olayları anlatan, 4 sezon sürecek, 25 Film tarafından yapımcılığı üstlenen ve beIN Connect tarafından yayınlanacaktır.

Dizinin çekimlerinin devam edeceği bildirilirken tüm bölümlerin çekilmesi sonrasında çekimlere son verilecek. Yayın haklarını satın alan beIN Connect ise diziyi 4 sezona yayarak 4 sene boyunca izleyici karşısına çıkarmayı planlıyor. Buna göre her sezon 13 bölüm yayınlanması planlanan Aile Şirketi dizisi 2023 yılında final yapacak.

Aile Şirketi kaç bölüm yayınlanacak?

Aile Şirketi 4 sezon olarak planlanmaktadır. Buna göre her sezon 13 bölüm olarak izleyici ile buluşacaktır. Toplam bölüm sayısı ise 52 olacaktır.

Aile Şirketi sezon final bilgisi

Aile Şirketi dizisi 22 Ekim 2020 tarihinde 13. Bölüm ile sezon arası verecek. Eğer planlananlarda bir aksaklık olmazsa dizi 5 Kasım 2020 tarihinde yeni sezonla tekrar izleyici ile buluşacak.