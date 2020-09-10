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Aile Şerefi filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Beyazperdenin kült filmleri arasında yer alan Aile Şerefi filmi televizyon ekranlarında yeniden izleyici ile buluşuyor. Aile Şerefi filmi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler için yazımıza göz atabilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 19:59
Aile Şerefi filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Aile Şerefi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Uzun yıllardır halen aynı ilgiyle izlenen filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ gibi usta oyuncular yer alıyor.

Aile Şerefi filminin konusu nedir?

Evin babası Rıza, at arabasıyla maden suyu satarak geçimini sağlamakta ve karısı ile beş çocuğu birlikte yaşamaktadır. Kızları Ayşe’nin evlenmesi ve damatlarının da onlarla yaşamaya başlamasıyla geçim sıkıntısı yaşamaya başlarlar. Damat Zihni işportacı, Selim Tıp Fakültesi’nde öğrenci, Hasan bir fabrikada işçi, Zeynep ise bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaktadır. Evin en küçüğü Murat’ın geçirdiği trafik kazası ile bütün aile perişan olur.

Aile Şerefi filmi oyuncu kadrosu

Münir Özkul – Rıza

Adile Naşit – Emine


Itır Esen – Zeynep

Şevket Altuğ – Zihni

Mahmut Hekimoğlu – Selim

Mahmut Cevher – Hasan

Ayşen Gruda – Ayşe

Eriş Akman - Oktay



Son Güncelleme: 10.09.2020 19:59
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Anahtar Kelimeler:
Aile ŞerefiMünir ÖzkulAdile Naşit
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