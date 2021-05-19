Aile Hükümeti filminin konusu ne? Aile Hükümeti filmi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Aile Hükümeti filminin konusu

Salih bir öğretmendir ve Elaldı köyüne atanmıştır. Köydeki yeni yaşamına alışmak için uğraşan Salih, köyün en güzel kızı Zeynep’e aşık olur. Salih’in bu aşk sonrası en korktuğu şey akraba evliliklerinin yaygın olduğu bu yerde Zeynep’in de evlendirilmesi olur. Bu sorun için çözüm yolları arayan Salih, Aile Bakanlığı’na dilekçe yollar. Bu dilekçeden sonra harekete geçen bakanlık köyde yaşanan aile hayatlarının düzene sokulması ve yaşanılan sorunların çözülmesi için bir proje hazırlamaya başlar. Bu proje doğrultusunda herkes resmi nikahla evlenecek, akraba evliliği yapmayanlar, ikamet ettikleri ev ile işledikleri tarlaların tapusunu almaya hak kazanacaklar. Bu durumdan sonra evlilikleri uygun olanları listeleyen Salih, beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya gelir. Listeye göre köydeki gençler sevdiklerinden ayrı kalarak başkaları ile eşleşir. Bundan sonra da işler çok karışır.

Aile Hükümeti filminin oyuncu kadrosu

Mehmet Yıldırım

Aslıhan Malbora

Alper Saldıran

Nail Kırmızıgül

Gülhan Tekin

Rıza Akın

Gürsu Gür

Metin Yıldız

Lale Başar

Deniz Özerman

Kıvanç Baran Arslan

Ali Rıza Tanyeli

Tuğçe Karabayır