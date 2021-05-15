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Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de

Sezonun yeni filmlerinden biri olan 'Aile Hükümeti' TV'de ilk kez gösterilecek. FOX TV ekranlarında gösterilecek olan filmin ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. İşte cevabı..

15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:38
Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de
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Türk yapımı olan Aile Hükümeti filmi ilk kez ekranlara geliyor. Söz konusu film ilk kez FOX TV’de yayınlanacak.

Film yapımcılığında RNK Prodüksiyon ve yönetmenliğinde ise Burak Demirdelen imzası yer alıyor. Başrollerinde ise Alper Saldıran ile Aslıhan Malboran’ın birlikte yer aldığı film ilk kez televizyonda izleyici karşısına geçiyor.

Film de, Elaldı Köyünde yapılan akraba evliliklerine mani olmak için ve köyün en güzel kızı olan Zeynep’e kavuşabilmek için köye yeni bir düzen getirmek isteyen Salih öğretmenin eğlenceli mücadelesini konu alıyor. Aile Hükümeti ilk kez 19 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20:00’de FOX TV de ekranlarda olacak.



Son Güncelleme: 15.05.2021 16:38
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvAile HükümetiFilm
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