Aile Hükümeti filmi konusu nedir? Aile Hükümeti filmi oyuncuları

Yönetmenliğini Burak Demirdelen’in üstlendiği Aile Hükümeti filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. 2020 yılında vizyona giren yerli komedi filmi Aile Hükümeti konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Aile Hükümeti konusu

Salih, Elaldı Köyü’ne atanan genç bir öğretmendir. Köydeki yeni hayatına adapte olmaya çalışan Salih, köyün güzel kızı Zeynep’e aşık olur ve işler tamamen değişir. En büyük korkusu akraba evliliklerinin sık olduğu köyde Zeynep’in evlendirilmesi olan Salih, bu sorunu çözmeye çalışır. Salih hazırladığı plana göre herkes resmi nikah kıyacak ve akrabası ile evlenmeyecektir. Bunu yapan kişiler oturdukları evin ve tarlaların tapularını alacaktır. Bu durumun ardından çok farklı sonuçlar çıkar. Listeye göre insanlar sevdiklerin farklı kişilerle eşleşir ve işler karışır.

Aile Hükümeti oyuncuları

Alper Saldıran,

Aslıhan Malbora,

Metin Yıldız,

Lale Başar,

Gülhan Tekin.