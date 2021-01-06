Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?

2017 senesinde vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan bulunuyor. Filmin senaristliğini ise Gülse Birsel üstlenmiş durumda. Aile Arasında, başrollerinde Demet Evgar ve Engin Günaydın’ın oynadığı, komedi türünde bir yapımdır. Filmin çekimleri, İstanbul ve Adana’da yapılmıştır.
Filmin konusu nedir?
Film, Engin Günaydın’ın oynadığı Fikret karakterinin eşinden ayrılmasıyla başlıyor. Fikret eşinden ayrıldıktan sonra, Demet Evgar’ın oynadığı Solmaz karakteriyle tanışıyor. Solmaz’ın kızı, evleneceği adama, ailesi hakkında yalan söylüyor. Bu yalandan dolayı Solmaz, Fikret’e kızının babası olmasını teklif ediyor. Solmaz’ın kızının evleneceği kişi ve ailesi, Fikret’i Solmaz’ın eşi ve kızın babası olarak tanıyor. Sonrasında ortalık karışıyor.
Filmin oyuncuları
Engin Günaydın – Fikret
Erdal Özyağcılar – Fikret’in dünürü Haşmet Kurt
Devrim Yakut – Fikret’in dünürü Mükerrem Kurt
Fatih Artman – Solmaz’ın kızının sevgilisi Emirhan Kurt
Şevket Çoruh – Solmaz’ın kızının babası Neco
Gülse Birsel – Fikret’in eski eşi Mihriban
Su Kutlu – Solmaz’ın kızı Zeynep
Derya Karadaş
Ayta Sözeri