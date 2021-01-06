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Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?

Aile Arasında filmi 2017 senesinde vizyona girmişti. Ardından televizyonda ekranlara gelen film, beğeni toplamıştı. Film 6 Ocak Çarşamba günü Show TV ekranlarında, bir kez daha izleyici ile buluşacak. Peki, filmin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu ne? İşte detaylar...

06 Ocak 2021 Çarşamba 22:04
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?
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2017 senesinde vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan bulunuyor. Filmin senaristliğini ise Gülse Birsel üstlenmiş durumda. Aile Arasında, başrollerinde Demet Evgar ve Engin Günaydın’ın oynadığı, komedi türünde bir yapımdır. Filmin çekimleri, İstanbul ve Adana’da yapılmıştır.

 

Filmin konusu nedir?

 

Film, Engin Günaydın’ın oynadığı Fikret karakterinin eşinden ayrılmasıyla başlıyor. Fikret eşinden ayrıldıktan sonra, Demet Evgar’ın oynadığı Solmaz karakteriyle tanışıyor. Solmaz’ın kızı, evleneceği adama, ailesi hakkında yalan söylüyor. Bu yalandan dolayı Solmaz, Fikret’e kızının babası olmasını teklif ediyor. Solmaz’ın kızının evleneceği kişi ve ailesi, Fikret’i Solmaz’ın eşi ve kızın babası olarak tanıyor. Sonrasında ortalık karışıyor.

 

Filmin oyuncuları

 

Engin Günaydın – Fikret

Demet Evgar – Solmaz

Erdal Özyağcılar – Fikret’in dünürü Haşmet Kurt

Devrim Yakut – Fikret’in dünürü Mükerrem Kurt

Fatih Artman – Solmaz’ın kızının sevgilisi Emirhan Kurt

Şevket Çoruh – Solmaz’ın kızının babası Neco

Gülse Birsel – Fikret’in eski eşi Mihriban

Su Kutlu – Solmaz’ın kızı Zeynep

Derya Karadaş

Ayta Sözeri



Son Güncelleme: 06.01.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
Aile ArasındaShow TvEngin GünaydınDemet Evgar
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