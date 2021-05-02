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Aile Arasında filmi nerede çekildi? Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında fragmanı, oyuncuları ve konusu

Aile Arasında filmi Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2017 yapımı yerli komedi filmi Aile Arasında oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Film tutkunları Aile Arasında filmi konusu nedir ve Aile Arasında filmi nerede çekildi sorularını araştırıyor.

02 Mayıs 2021 Pazar 20:05
Aile Arasında filmi nerede çekildi? Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında fragmanı, oyuncuları ve konusu
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2017 yılında vizyona giren komedi filmi Aile Arasında Show TV ekranlarında bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Ünlü yazar Gülse Birsel’in kaleme aldığı Aile Arasına filmi konusu, oyuncuları merak ediliyor. Takıntılı bir adam olan Fikret kendisini hiç bilmediği bir ortamda bulması sonucu yaşanan komik olaylar filmde konu ediniyor.

Aile Arasında filmi konusu

Eşi ile ayrılma noktasına gelen Fikret sokakta kalır. Şans eseri Solmaz ile tanışan Fikret’in hayatı bambaşka bir yola girer. Fikret obsesif ve takıntılı biri olmasına karşın Solmaz’ın hareketli hayatı ona çok farklı ve zor gelmektedir.

Solmaz’ın genç kızı Zeynep Adanalı olan erkek arkadaşının ailesiyle tanışması için bir araya gelecektir. Ancak Zeynep babasının olmadığını söyleyememiştir. Fikret’i babası olarak tanıtan Zeynep işlerin tamamen karışmasına yol açar. Karıncayı bile incitemeyecek biri olan Fikret emniyet müdürü taklidi yapıp sert bir adam olmalıdır.

Aile Arasında oyuncu kadrosu

Aile Arasında filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Engin Günaydın - Fikret "Fiko"

Demet Evgar - Solmaz

Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt

Devrim Yakut - Mükerrem Kurt

Fatih Artman - Emirhan Kurt

Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar

Gülse Birsel - Mihriban

Derya Karadaş - Leyla

Su Kutlu - Zeynep Balcılar

Ayta Sözeri – Behiye

Aile Arasında nerede çekildi?

Aile Arasında filminin sahneleri genel olarak İstanbul Cihangir başta olmak üzere İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmiştir. Çok azda olsa Adana’da çekilen sahnelerde bulunmaktadır.

 





Son Güncelleme: 02.05.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Aile ArasındaFilmShow Tv
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