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Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın yer aldığı Aile Arasında filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Aile Arasında filminin konusu ve oyunlarını araştırıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:29
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın yer aldığı başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın bulunduğu komedi türündeki Aile Arasında filmi vizyona girdiği dönem çok beğenilmişti. Dizinin senaryosunu ise usta isim Gülse Birsel kaleme aldı.

Aile Arasında konusu

Fikret eşiyle ayrıldıktan sonra Solma ile tanışır. Solmaz kızı Zeynep’in erkek arkadaşı Emirhan ile ailelerin tanışacağını ve Fikret’in eşi gibi rol yapmasını ister. Ancak hayatında hiç yalan söylemeyen Fikret bu yalanı ilk başta kabul etmese de sonradan Solmaz’a destek olmak için kabul eder. Aile Arasında yapılması planlanan düğün hazırlıkları başlar ancak düğün Zeynep’in gerçek babasının çıkıp gelmesi ardından Emirhan’ın ailesindeki sırların ortaya çıkmasıyla çıkmaza girer.

Aile Arasında filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;

  • Engin Günaydın - Fikret
  • Demet Evgar - Solmaz
  • Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
  • Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
  • Fatih Artman - Emirhan Kurt
  • Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar
  • Gülse Birsel - Mihriban
  • Derya Karadaş - Leyla
  • Su Kutlu - Zeynep Balcılar
  • Ayta Sözeri – Behiye

Filmde izleyiciler kahkaha dolu anların yanı sıra aile içerisindeki duygusal anlara da şahit olacak. Filmin çekimleri İstanbul ve Adana’nın çeşitli yerlerinde gerçekleştirilmiştir.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:29
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Anahtar Kelimeler:
Aile ArasındaFilmEngin Günaydın
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