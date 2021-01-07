Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın yer aldığı başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın bulunduğu komedi türündeki Aile Arasında filmi vizyona girdiği dönem çok beğenilmişti. Dizinin senaryosunu ise usta isim Gülse Birsel kaleme aldı.

Aile Arasında konusu

Fikret eşiyle ayrıldıktan sonra Solma ile tanışır. Solmaz kızı Zeynep’in erkek arkadaşı Emirhan ile ailelerin tanışacağını ve Fikret’in eşi gibi rol yapmasını ister. Ancak hayatında hiç yalan söylemeyen Fikret bu yalanı ilk başta kabul etmese de sonradan Solmaz’a destek olmak için kabul eder. Aile Arasında yapılması planlanan düğün hazırlıkları başlar ancak düğün Zeynep’in gerçek babasının çıkıp gelmesi ardından Emirhan’ın ailesindeki sırların ortaya çıkmasıyla çıkmaza girer.

Engin Günaydın - Fikret

Demet Evgar - Solmaz

Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt

Devrim Yakut - Mükerrem Kurt

Fatih Artman - Emirhan Kurt

Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar

Gülse Birsel - Mihriban

Derya Karadaş - Leyla

Su Kutlu - Zeynep Balcılar

Ayta Sözeri – Behiye

Aile Arasında filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;

Filmde izleyiciler kahkaha dolu anların yanı sıra aile içerisindeki duygusal anlara da şahit olacak. Filmin çekimleri İstanbul ve Adana’nın çeşitli yerlerinde gerçekleştirilmiştir.