Ahu Sungur kimdir, nerede doğmuştur? Ahu Sungur evli mi? Ahu Sungur kaç yaşında?

Ahu Sungur kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Ahu Sungur’un hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Ahu Sungur kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Ahu Sungur yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Ahu Sungur aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1981 yılında dünyaya gelen Ahu Sungur, İstanbul doğumludur. Kendisi gibi oyuncu Suat Sungur’la evli ve bu evliliğinden Ege adın bir erkek çocuğu bulunmaktadır. Akademi İstanbul Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

Eğitiminin sonrasında Tiyatro Çisenti, Semaver Kumpanya ve Tiyatro gibi toplulukların bünyesinde bulunmuştur.

1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide rol alarak ilk dizi oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Umutsuz Ev Kadınları, Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu, Dadı, Aşk Meydan Savaşı, Kurşun Asker, Arka Sokaklar, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Binbir Gece, Affedilmeyen gibi birçok yapımda rol almıştır.

Ahu Sungur O Hayat Benim isimli dizide Hülya karakterine hayat vermiş, son olaraksa Bir Mucize Olsun isimli dizide Maksude karakteriyle ekranlarda rol almıştır.