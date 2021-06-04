Ahsen Gül Ever kimdir? Hangi oyunlarda sahne almıştır?

Ahsen Gül Ever aslen nerelidir? Hangi projelerde yer almıştır? Başarılı tiyatrocunun biyografi detaylarından bahsedilmiştir.
Ahsen Gül Ever
26 Eylül 1975 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Cumhuriyet Lisesi’nde eğitim görmüştür. Ön Lisans eğitimini A.Ü. DTCF Tiyatro Tarihi ve Teorisi Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümü mezunudur. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetlerde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2007 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda hizmet vermiştir.
Tiyatro oyunları
- 2006- Anna Karenina
- 2010- Küheylan
- 2012- Rasat Zamanı
- 2013- Sevgi Çemberi
- 2014- V. Frank
- 2015- İyi Geceler Anne
- 2017- Mahallenin Neşesi
- 2017- Keşanlı Ali Destanı
- 2018- İlerleme
- 2019- Davet (Yönetmen yardımcısı)
- 2019- Macbeth
- 2019- Ay Işığında Şamata
- Gönül Hırsızı
Son Güncelleme: 04.06.2021 15:22