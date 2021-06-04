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Ahsen Gül Ever kimdir? Hangi oyunlarda sahne almıştır?

Başarılı tiyatrocu Ahsen Gül Ever, birçok oyunda sahne almıştır. Ahsen Gül Ever nereli? İşte güzel tiyatrocu hakkında merak edilenler...

04 Haziran 2021 Cuma 15:22
Ahsen Gül Ever kimdir? Hangi oyunlarda sahne almıştır?
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Ahsen Gül Ever aslen nerelidir? Hangi projelerde yer almıştır? Başarılı tiyatrocunun biyografi detaylarından bahsedilmiştir.

Ahsen Gül Ever

26 Eylül 1975 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Cumhuriyet Lisesi’nde eğitim görmüştür. Ön Lisans eğitimini A.Ü. DTCF Tiyatro Tarihi ve Teorisi Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümü mezunudur. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetlerde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2007 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda hizmet vermiştir.

Tiyatro oyunları

  • 2006- Anna Karenina
  • 2010- Küheylan
  • 2012- Rasat Zamanı
  • 2013- Sevgi Çemberi
  • 2014- V. Frank
  • 2015- İyi Geceler Anne
  • 2017- Mahallenin Neşesi
  • 2017- Keşanlı Ali Destanı
  • 2018- İlerleme
  • 2019- Davet (Yönetmen yardımcısı)
  • 2019- Macbeth
  • 2019- Ay Işığında Şamata
  • Gönül Hırsızı

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:22
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Anahtar Kelimeler:
Ahsen Gül EverTiyatro
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