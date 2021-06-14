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Ahmet Sezerel kimdir? Usta oyuncunun hayatı

Ahmet Sezerel eski zamanların sevilen oyuncularından biridir. Eski filmlerin çoğunda oynamış ve bazı filmlerin yönetmenliğini yapmıştır. Usta oyuncu işletmecilik sektöründe de yer almaktadır. Ahmet Sezerel kimdir? İşte oyuncunun hayatı

14 Haziran 2021 Pazartesi 23:12
Ahmet Sezerel kimdir? Usta oyuncunun hayatı
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Ahmet Sezerel 06 Temmuz 1953 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çocukluk yılları da İstanbul’da geçmiştir. Üniversite eğitimini ise Ankara’da tamamlamıştır.

Oyunculuk döneminde ilk yıllarında tiyatro oyunlarında yer aldı. Hababam Sınıfı Uyanıyor filmiyle sinema severlerk usta oyuncuyu tanımıştır. Bu filmde Ahmet karakterini oynamıştır. Ayrıca filmde tek mezun olan isimdir.

1982 yılında Taksim Sanat Evi’yle restoran işletmeciliğini de yapmıştır.1985 yılından beri de Torba Sanat Evi’nin işletmeciliğini yapmaktadır.

1983 yılında Kılıbık adlı sinema filminin yönetmenliğini yapmıştır. Birçok filmin de yönetmenliğini ve yardımcılığını yapmıştır. Bu filmler, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Neşeli Günler, Doktor Civanım ,Şabaniye filmleridir.  


Son Güncelleme: 14.06.2021 23:12
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Ahmet SezerelAhmet Sezerel Kimdir?
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