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Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Ahmet Olgun Sünear, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Ahmet Olgun Sünear kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:58
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Ahmet Olgun Sünear, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Ahmet Olgun Sünear, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Ahmet Olgun Sünear kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Ahmet Olgun Sünear Biyografisi

Kendisi 24 Aralık 1982 yılında doğdu. 38 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre boyunca modellik yaptı. Daha önce Son, Boynu Bükükler, Maral, Çilek ve Kampüste Çıplak Ayaklar adlı yapımlarda kendisine yer buldu.

Yakın zamanda Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Mayıs Kraliçesi adlı dizide kendisine yer bulacak. Burada Oğuz karakterini canlandıracak.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:58
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Olgun SünearMayıs Kraliçesi
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