Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan filme engel

Türkiye’nin en büyük sanatçılar arasında kabul edilen, 21 yıl önce Fransa’ya giderek hayatını kaybetmişti. Ahmet Kaya’nın filmi çok yakında sinemalarda olacak.ismi verilen Ahmet Kaya’nın filmi, eşi ve kızlarının başvurusu üzerine askıya alındı. Eşi ve kızının mahkeme başvurusunu sebebi ise filmde Ahmet Kaya’nın gerçek görüntüleri ve dört tane eserinin kullanılmasıydı. Ahmet Kaya’nın eşi ve kızları gerçek görüntüleri ve dört eserin çıkarılmasını talep etti. Bu talebi yerine getirilmezse film gösterime girmeyecek. Filmin yapımcılığını üstlenen Erbay Medya şirketi, Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, kızları Çiğdem Öztürk ve Turaç Melis Kaya tarafından mahkemeye verildi. Mahkeme ise filmde kullanılan gerçek görüntüleri ve eserlerin hak sahiplerinden izinsiz bir şekilde kullanıldığını, filmin çok acil bir şekilde gösterimden ben edilmesine, hiçbir sinema, dijital platform ve sosyal medya üzerinden yayınlanmamasını kararlaştırdı. Ahmet Kaya’nın hayranları ise onun hayatını anlatan filmi bir an önce çıkmasını ve gösterime girmesini istiyor.