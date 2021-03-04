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Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan filme engel

21 yıl önce Fransa’da hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın filmi çıkıyor. Son Şarkı filminde Ahmet Kaya’nın filmindeki gerçek görüntüler filmden çıkarılacak.

04 Mart 2021 Perşembe 12:33
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan filme engel
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Türkiye’nin en büyük sanatçılar arasında kabul edilen Ahmet Kaya, 21 yıl önce Fransa’ya giderek hayatını kaybetmişti. Ahmet Kaya’nın filmi çok yakında sinemalarda olacak. Son Şarkı ismi verilen Ahmet Kaya’nın filmi, eşi ve kızlarının başvurusu üzerine askıya alındı. Eşi ve kızının mahkeme başvurusunu sebebi ise filmde Ahmet Kaya’nın gerçek görüntüleri ve dört tane eserinin kullanılmasıydı. Ahmet Kaya’nın eşi ve kızları gerçek görüntüleri ve dört eserin çıkarılmasını talep etti. Bu talebi yerine getirilmezse film gösterime girmeyecek. Filmin yapımcılığını üstlenen Erbay Medya şirketi, Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, kızları Çiğdem Öztürk ve Turaç Melis Kaya tarafından mahkemeye verildi. Mahkeme ise filmde kullanılan gerçek görüntüleri ve eserlerin hak sahiplerinden izinsiz bir şekilde kullanıldığını, filmin çok acil bir şekilde gösterimden ben edilmesine, hiçbir sinema, dijital platform ve sosyal medya üzerinden yayınlanmamasını kararlaştırdı. Ahmet Kaya’nın hayranları ise onun hayatını anlatan filmi bir an önce çıkmasını ve gösterime girmesini istiyor.



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:33
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Anahtar Kelimeler:
Son ŞarkıAhmet Kaya
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