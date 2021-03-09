Ahmet Hamdi Çamlı'dan kafaları karıştıran Rasim Öztekin paylaşımı

Ekranların ve tiyatro dünyasının en çok sevilen isimleri arasında yer alan başarılı ve tecrübeli oyuncu, oyunculuk alanında çok büyük işlere imza atan duayen, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yumdu. Başarılı tiyatro sanatçısının vefat haberinin ardından Ak Parti İstanbul Milletvekili, sosyal medya hesabından kafaları karıştıran çok garip bir taziye mesajı yayınladı. Yayınladığı taziye mesajında kanserden öldü, kalpten öldü, beyin kanamasından öldü deyip duracaklar. Halbuki o doğduğundan öldü ve doğmasaydı ise ölmezdi gibi saçma bir mesaj yayınlayan milletvekili, herkesin kafasını karıştırarak sosyal medyada gündeme oturdu. Bu ilginç mesajın ardından hiçbir kullanıcı Ahmet Hamdi Çamlı’nın bu garip paylaşımına anlam veremedi.