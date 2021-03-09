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Ahmet Hamdi Çamlı'dan kafaları karıştıran Rasim Öztekin paylaşımı

Tiyatro dünyasının sevilen ismi Rasim Öztekin dün akşam saatlerinde vefat etmişti. Vefat ile ilgili baş sağlığı mesajı yayınlayalım Ak Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medyada kafaları karıştırdı.

09 Mart 2021 Salı 11:26
Ahmet Hamdi Çamlı'dan kafaları karıştıran Rasim Öztekin paylaşımı
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Ekranların ve tiyatro dünyasının en çok sevilen isimleri arasında yer alan başarılı ve tecrübeli oyuncu, oyunculuk alanında çok büyük işlere imza atan duayen Rasim Öztekin, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yumdu. Başarılı tiyatro sanatçısının vefat haberinin ardından Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından kafaları karıştıran çok garip bir taziye mesajı yayınladı. Yayınladığı taziye mesajında kanserden öldü, kalpten öldü, beyin kanamasından öldü deyip duracaklar. Halbuki o doğduğundan öldü ve doğmasaydı ise ölmezdi gibi saçma bir mesaj yayınlayan milletvekili, herkesin kafasını karıştırarak sosyal medyada gündeme oturdu. Bu ilginç mesajın ardından hiçbir kullanıcı Ahmet Hamdi Çamlı’nın bu garip paylaşımına anlam veremedi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 11:26
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi ÇamlıRasim Öztekin
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