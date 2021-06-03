Ahhan Şener kimdir? Yer aldığı proje ve oyunlar nelerdir?

Ahhan Şener hakkında araştırılan tüm merak edilen soruları sizler için derledik. Ahhan Şener kimdir, oynadığı oyun ve projeler nelerdir? Bütün detaylar haberimizde.

Ahhan Şener kimdir? Kaç yaşındadır?

Ahhan Şener 7 Eylül 1981 doğumludur ve İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Anasanat Dalı Tiyatro Bölümünden diplomasını almıştır. 39 yaşındaki Şener Özel Moda Lisesine gitmiştir.

Yıkılmış olan’nde oynayan isimlerden olan Şener 2003 senesinden beri Şehir Tiyatroları kadrosunda bulunmaktadır.

Başarı ve yeteneğini diğer tiyatro oyuncuları gibi herkese gösterebilen Şener entelektüel bir birikime ve gelişmiş gözlem kabiliyetine sahiptir.

Geniş bir hayran kitlesine sahip bir film olan Issız Adam projesinde yer alan Şener başka birçok projede de yer almıştır. Ayrıca Hatırla Sevgili, Yılan Hikayesi ve Zümrüt gibi önemli dizilerde isminden söz ettirmiştir. Hem oynayıp hem de yönettiği oyunlar “Bizim Profesör”, “Enişte” ve “Caniko 2002” olarak bilinir.

Yer aldığı oyunlar: