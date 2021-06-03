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Ahhan Şener kimdir? Yer aldığı proje ve oyunlar nelerdir?

Son zamanlarda adından söz ettiren Ahhan Şener’in kim olduğu hakkında hazırladığımız haberimizde kaç yaşında olduğu, nereli olduğu gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte Ahhan Şener hakkındaki tüm detaylar…

03 Haziran 2021 Perşembe 23:07
Ahhan Şener kimdir? Yer aldığı proje ve oyunlar nelerdir?
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Ahhan Şener hakkında araştırılan tüm merak edilen soruları sizler için derledik. Ahhan Şener kimdir, oynadığı oyun ve projeler nelerdir? Bütün detaylar haberimizde.

 

Ahhan Şener kimdir? Kaç yaşındadır?

Ahhan Şener 7 Eylül 1981 doğumludur ve İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Anasanat Dalı Tiyatro Bölümünden diplomasını almıştır. 39 yaşındaki Şener Özel Moda Lisesine gitmiştir. 

Yıkılmış olan Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde oynayan isimlerden olan Şener 2003 senesinden beri Şehir Tiyatroları kadrosunda bulunmaktadır. 

Başarı ve yeteneğini diğer tiyatro oyuncuları gibi herkese gösterebilen Şener entelektüel bir birikime ve gelişmiş gözlem kabiliyetine sahiptir. 

Geniş bir hayran kitlesine sahip bir film olan Issız Adam projesinde yer alan Şener başka birçok projede de yer almıştır. Ayrıca Hatırla Sevgili, Yılan Hikayesi ve Zümrüt gibi önemli dizilerde isminden söz ettirmiştir. Hem oynayıp hem de yönettiği oyunlar “Bizim Profesör”, “Enişte” ve “Caniko 2002” olarak bilinir.

 

Yer aldığı oyunlar:

  • Üç Kız Kardeş
  • Coriolanus
  • Sokak Kedileri
  • Geçmişten Gelen Kadın
  • Lay Lay Lom
  • Ceza Kanunu
  • Kantocu
  • Çalıkuşu
  • Yaban Ormanı
  • Mary Stuart
  • Ferhat ile Şirin
  • Hırçın Kız
  • Bir Gece Masalı
  • Bizans Düştü

Son Güncelleme: 03.06.2021 23:07
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Anahtar Kelimeler:
Ahhan Şenerıssız AdamMuhsin Ertuğrul Sahnesi
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