Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler

Başrollerinde Bella Thone, Kyra Sedgwick gibi isimlerin bulunduğu filmde dikkat çekebilecek bir konu işlenir.

Filmde Trapper isimli Jim Deakins, Kentucky’i de yaşamaktadır ve burayı terk eder. St. Louis’e çalışmak için gider. Oraya giderken Boone Caudell ile karşılaşır. Karşılaştığı Boone’un amcası kendileri gibi tüccardır. Kürk ticareti yapmaktadır. Bu isimlerin hem yolculukları hem de ticaretleri zorlu geçmektedir.

Filmin oyuncuları

Bella Thone

Kyra Sedgwick

Frank Grillo

Asron Tveit

François Anaud

Agorafobi, Eski Yunancaya göre alan korkusu anlamına gelen bir kelimedir. Bu sorunu yaşayan kişiler evlerini terk etmekten, halka açık alanlarda bulunmaktan, kalabalık kapalı yerlere girmekten, otobüs, tren veya da uçakla seyahat etmekten korkarlar. Bu yüzden o tür yerlere gitmekten korkarlar ya gitmezler ya da gittiklerinde korkular yaşarlar.

Hastalığın belirtileri şu şekildedir: