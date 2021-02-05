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Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler

Diğer adıyla Big Sky olan Agorafobi filminin TV'de yayınlanacağı duyurulduğundan itibaren sinema severler için merak konusu oldu.

05 Şubat 2021 Cuma 12:54
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
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Başrollerinde Bella Thone, Kyra Sedgwick gibi isimlerin bulunduğu filmde dikkat çekebilecek bir konu işlenir.

Filmde Trapper isimli Jim Deakins, Kentucky’i de yaşamaktadır ve burayı terk eder. St. Louis’e çalışmak için gider. Oraya giderken Boone Caudell ile karşılaşır. Karşılaştığı Boone’un amcası kendileri gibi tüccardır. Kürk ticareti yapmaktadır. Bu isimlerin hem yolculukları hem de ticaretleri zorlu geçmektedir.

Filmin oyuncuları

Bella Thone

Kyra Sedgwick

Frank Grillo

Asron Tveit

François Anaud

Agorafobi, Eski Yunancaya göre alan korkusu anlamına gelen bir kelimedir. Bu sorunu yaşayan kişiler evlerini terk etmekten, halka açık alanlarda bulunmaktan, kalabalık kapalı yerlere girmekten, otobüs, tren veya da uçakla seyahat etmekten korkarlar. Bu yüzden o tür yerlere gitmekten korkarlar ya gitmezler ya da gittiklerinde korkular yaşarlar.

Hastalığın belirtileri şu şekildedir:

  • Bu hastalığı yaşayan kişiler evden çıkmaktan zorlanır,
  • Kalabalık yerlerde bulunmak istemezler,
  • Kapalı yerlere girmeye, sinema, tiyatro gibi bunun yanı sıra dar alanlarda bulunmakta zorlanırlar,
  • Asansör, uçak, otobüs gibi yerlerde bulunamazlar,
  • Bu tarz yerlerde bulunurken kişi nefes alıp vermekte zorlanır, bayılacağını, kalp krizi geçireceğini, bayılacağını düşünerek huzursuz olurlar ve o ortamlarda bulunmak istemezler.
  • Kişinin gününün çoğunluğu korku ve endişe ile geçiyorsa,
  • Kişinin içindeki bu kaygılar günlük yaşamını etkiliyorsa,
  • Kişi kaygı ve korkularını kontrol altına alamıyorsa,
  • Ve bu durumlar 6 aydan fazla sürüyorsa bu hastalığın varlığından söz edilebilir.


Son Güncelleme: 05.02.2021 12:54
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Anahtar Kelimeler:
FilmAgorafobiTVdeİlkKez
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