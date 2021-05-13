Ağır Romantik filminin konusu nedir? Ağır Romantik filminin oyuncu kadrosu

Geçen yıl vizyona giren Ağır Romantik filmi, bu kez televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Show TV’de izleyici ile buluşan film, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Filmi izleyen veya filmi merak eden izleyiciler, intenet üzerinden Ağır Romantik filmi ile ilgili araştırmalar yapıyor. Filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştıran izleyiciler, bu konuda bilgi edinmek istiyor. Biz de haberimizde Ağır Romantik filminin konusuna ve oyuncu kadrosuna yer verdik. İşte detaylar...
Ağır Romantik filminin konusu
Üniversiteden yeni mezun olmuş Aslı’nın hikayesini konu alan film, bir aşk hikayesi üzerine çekilmektedir. Duygusal, bilgili, naif bir kız olan Aslı, ilişki konusunda bir türlü istediği ilişkiyi yakalayamaz. İnce ruhlu, kibar, romantik bir sevgili isteyen Aslı, bu isteklerine uyan bir erkek profiline bir türlü ulaşamaz. Ancak Aslı’nın karşısına çıkan Kerem, bütün her şeyi değiştirir.
Ağır Romantik filminin oyuncu kadrosu
Tuvana Türkay- Aslı
Onur Tuna- Kerem
Altan Erkekli
Durul Bazan
Semra Dinçer
Servet Pandur
Gazanfer Ündüz
Arif Selçuk