Ağır Romantik filmi nerede çekildi? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları

Geçen yıl beyaz perdede yayınlanan yerli romantik dram filmi Ağır Romantik televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Deniz Denizciler’in üstlendiği Ağır Romantik filminin başrolünde Onur Tuna ve Tuvana Türkay yer alıyor.

Ağır Romantik filmi konusu ne?

Üniversite’den yeni mezun olan Aslı duygusal, naif ve entelektüel bir kadındır. Aslı’nın babası Nejat üniversitede arkeoloji profesörüdür. Annesi Mermin ise doktordur.

Ağır Romantik oyuncuları kim?

Tek çocuk olan Aslı büyüyene kadar her istediği yerine getirilmiştir. Ancak özel hayatında Aslı hiç istediklerini yapamamış, yıllardır beyaz atlı prensini beklemektedir. Aslı’nın beyaz atlı prensi sonuna karşısına çıkar.

Ağır Romantik filminin başrolünde Tuvana Türkay ve Onur Tuna yer almaktadır. Filmde bu ikiliye Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Semra Dinçer, Durul Bazan eşlik etmektedir.

Ağır Romantik filmi nerede çekildi?

Ağır Romantik filminin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. 2020 yılında çekilen film aynı yıl vizyona girdi.