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Ağır Romantik filmi nerede çekildi? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları

2020 yılında vizyona giren Ağır Romantik filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Ağır Romantik filmi konusu nedir merak ediyor. Ağır Romantik filmi nerede çekildi ve Ağır Romantik filmi oyuncuları gündem oldu.

26 Ağustos 2021 Perşembe 11:57
Ağır Romantik filmi nerede çekildi? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları
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Geçen yıl beyaz perdede yayınlanan yerli romantik dram filmi Ağır Romantik televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Deniz Denizciler’in üstlendiği Ağır Romantik filminin başrolünde Onur Tuna ve Tuvana Türkay yer alıyor.

Ağır Romantik filmi konusu ne?

Üniversite’den yeni mezun olan Aslı duygusal, naif ve entelektüel bir kadındır. Aslı’nın babası Nejat üniversitede arkeoloji profesörüdür. Annesi Mermin ise doktordur.

Tek çocuk olan Aslı büyüyene kadar her istediği yerine getirilmiştir. Ancak özel hayatında Aslı hiç istediklerini yapamamış, yıllardır beyaz atlı prensini beklemektedir. Aslı’nın beyaz atlı prensi sonuna karşısına çıkar.

Ağır Romantik oyuncuları kim?

Ağır Romantik filminin başrolünde Tuvana Türkay ve Onur Tuna yer almaktadır. Filmde bu ikiliye Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Semra Dinçer, Durul Bazan eşlik etmektedir.

Ağır Romantik filmi nerede çekildi?

Ağır Romantik filminin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. 2020 yılında çekilen film aynı yıl vizyona girdi.



Son Güncelleme: 26.08.2021 11:57
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Anahtar Kelimeler:
FragmanTuvana TürkayAğır Romantik
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