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Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Onur Tuna ve Tuvana Türkay’ın yer aldığı Ağır Romantik filmi televizyon ekranlara geliyor. 2020 yılında beyaz perdede yayınlanan Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Ağır Romantik 13 Mayıs Perşembe günü Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:39
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları
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2020 yılında vizyona giren romantik komedi türündeki Ağır Romantik film televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Tuvana Türkay ve Onur Tuna’nın yer aldığı film 13 Mayıs Perşembe akşamı saat 20:00 Show TV ekranlarından yayınlanacak.

Ağır Romantik filmi konusu

Aslı Egeli, heykeltıraş bir anne ve profesör bir babanın konservatuvar öğrencisi genç ve güzel kızlarıdır. Beyoğlu’nda dolaşırken bir adamın saldırısına uğrayan Aslı’nın çantası çalınır. Aslı çok korkan ve bağırmaya başlar. Bu sırada Aslı’nın yardımına Kerem yetişir. Bu korkunç olayla tanışan Alı ve Kerem ilişkinin aşka dönüşmesi ardından evliliğe uzanan romantik bir yolcuğa başlar. Kerem Aslı’nın dünyasından farklı bir kişidir. Şirketlere yatırım danışmanlığı yapan Kerem kendisini finansal danışman olarak tanıtır. Ancak Kerem İstanbul’un en büyük hırsızlık çetesinin lideridir. Aslı’nın dayısı ise bu çeteyi çökertmen isteyen bir Polis şefidir.

Ağır Romantik oyuncuları

Başrollerinde Tuvana Türkay ve Onur Tuna’nın yer aldığı filmde ikiliye Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Durul Bazan,  Semra Dinçer,  Servet Pandur, Gazanfer Ündüz, Arif Selçuk,  İsmail Nadir Bilgili,  Funda Dönmez, Egemen Şimşek gibi sevilen isimler eşlik etmektedir.

Ağır Romantik künye

2020 yılının Şubat ayında vizyona giren filmin senaryosunu Deniz Denizciler kaleme alırken,  filmin yönetmen koltuğunda da Deniz Denizciler yer almaktadır. Filmin yapımcılığı Ruhi Aliyeca üstlenmiştir.



Son Güncelleme: 13.05.2021 15:39
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