Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları

2020 yılında vizyona giren romantik komedi türündeki Ağır Romantik film televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Tuvana Türkay ve Onur Tuna’nın yer aldığı film 13 Mayıs Perşembe akşamı saat 20:00 Show TV ekranlarından yayınlanacak.
Ağır Romantik filmi konusu
Ağır Romantik oyuncuları
Başrollerinde Tuvana Türkay ve Onur Tuna’nın yer aldığı filmde ikiliye Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Durul Bazan, Semra Dinçer, Servet Pandur, Gazanfer Ündüz, Arif Selçuk, İsmail Nadir Bilgili, Funda Dönmez, Egemen Şimşek gibi sevilen isimler eşlik etmektedir.
Ağır Romantik künye
2020 yılının Şubat ayında vizyona giren filmin senaryosunu Deniz Denizciler kaleme alırken, filmin yönetmen koltuğunda da Deniz Denizciler yer almaktadır. Filmin yapımcılığı Ruhi Aliyeca üstlenmiştir.