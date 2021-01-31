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Afife filmi ne zaman vizyona girecek? Afife filmi oyuncuları ve konusu

İlk Müslüman Türk oyuncu olan Afife Jale’nin hayatını anlatacak olan Afife filminin oyuncuları, filmin konusu ve vizyon tarihini merak eden seyirciler internet üzerinden araştırmaya başladı.

31 Ocak 2021 Pazar 19:53
Afife filmi ne zaman vizyona girecek? Afife filmi oyuncuları ve konusu
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Afife Filmi Konusu Nedir? Afife Filmi Türü Ne?

Emir Halilzade'nin yönetmenliğini yaptığı "Afife" filmi, Afife Jale'nin hayatına odaklanıyor. Afife Jale, tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman oyuncu. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ni herkes illaki duymuştur.

Peki bu ünlü ismin hayat hikayesi nedir? Kadın olarak sahneye çıkmaya cesaret ettiği Afife Jale'nin ilham verici yaşam öyküsü, seyirciyi derinden etkileyecek. Biyografik filmlerin oyuncuları ve konuları büyük ilgi gördü. İşte Afife filminin oyuncu kadrosu ve detay bilgileri!

Afife Filmi Oyuncu Kadrosu

Klan Film Yapımcıları ile Fanatik Film ve Mars Enteratinment'in ortak yapımcılığını üstlendiği Afife Jale'nin hayatını konu alan Afife filminin oyuncu kadrosu hazırlanıyor. Afife Jale'yi oynayacak oyuncu henüz belli olmasa da oyuncu kadrosu ve karakteri sizlerle!

Mert Fırat (Selahattin Pınar)

Afife Jale’nin aşık olduğu kişidir. Ünlü bir bestecidir. Afife Jale ile evlilik yapmıştır.

Aslı Bekiroğlu (Refika)

Selim Bayraktar (Doktor Suat)

Afife Jale’ye destek veren kişilerin başında gelir.

İdil Fırat (Eliza)

Afife Jale ilk kez sahneye çıktığında "Yamalar" adlı oyunda Emel rolüne hayat verecek olan Ermeni oyuncu Eliza, aniden yurt dışına çıkmak zorunda kalınca, Afife Jale lakabıyla ilk kez sahneye çıktı.

Ulviye Karaca (Methiye)

Afife Jale’nin annesidir.

Erdal Bilingen (Selahattin)

Afife Jale'nin babasıdır. Selahattin, kızı sahneye çıktıktan sonra kamuoyunun eleştirisine dayanamadı, kızının evlat edinilmesini reddetti ve hatta ona kötü kadın dedi.

Afife filmi ne zaman vizyona girecek?

Afife filmi 3 Aralık 2021 tarihinde vizyonda olacak.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 19:53
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Anahtar Kelimeler:
Afife JaleFilmMert FıratAslı Berkiroğlu
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