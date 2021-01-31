Afife filmi ne zaman vizyona girecek? Afife filmi oyuncuları ve konusu

Afife Filmi Konusu Nedir? Afife Filmi Türü Ne?

Emir Halilzade'nin yönetmenliğini yaptığı "Afife" filmi, Afife Jale'nin hayatına odaklanıyor. Afife Jale, tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman oyuncu. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ni herkes illaki duymuştur.

Peki bu ünlü ismin hayat hikayesi nedir? Kadın olarak sahneye çıkmaya cesaret ettiği Afife Jale'nin ilham verici yaşam öyküsü, seyirciyi derinden etkileyecek. Biyografik filmlerin oyuncuları ve konuları büyük ilgi gördü. İşte Afife filminin oyuncu kadrosu ve detay bilgileri!

Afife Filmi Oyuncu Kadrosu

Klan Film Yapımcıları ile Fanatik Film ve Mars Enteratinment'in ortak yapımcılığını üstlendiği Afife Jale'nin hayatını konu alan Afife filminin oyuncu kadrosu hazırlanıyor. Afife Jale'yi oynayacak oyuncu henüz belli olmasa da oyuncu kadrosu ve karakteri sizlerle!

Mert Fırat (Selahattin Pınar)

Afife Jale’nin aşık olduğu kişidir. Ünlü bir bestecidir. Afife Jale ile evlilik yapmıştır.

Aslı Bekiroğlu (Refika)

Selim Bayraktar (Doktor Suat)

İdil Fırat (Eliza)

Afife Jale’ye destek veren kişilerin başında gelir.

Afife Jale ilk kez sahneye çıktığında "Yamalar" adlı oyunda Emel rolüne hayat verecek olan Ermeni oyuncu Eliza, aniden yurt dışına çıkmak zorunda kalınca, Afife Jale lakabıyla ilk kez sahneye çıktı.

Ulviye Karaca (Methiye)

Afife Jale’nin annesidir.

Erdal Bilingen (Selahattin)

Afife Jale'nin babasıdır. Selahattin, kızı sahneye çıktıktan sonra kamuoyunun eleştirisine dayanamadı, kızının evlat edinilmesini reddetti ve hatta ona kötü kadın dedi.

Afife filmi ne zaman vizyona girecek?

Afife filmi 3 Aralık 2021 tarihinde vizyonda olacak.