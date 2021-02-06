Adu filmi konusu ve oyuncuları

Adu Filminin Konusu Nedir? Adu Filmi Yorumları Ve İncelemesi
Son yılların çıkış yapan yönetmenleri arasında bulunan Salvador Calvo’nun 2020 yılı yapımı olan Adu herkes tarafından merakla araştırılıyor.
Adu filmi, birbirinden farklı 3 hikâyeyi içinde barındırıyor. İlki ve belki de en güzel olanı Kamerun’da geçen Adu’nun hikâyesidir. Kız kardeşi ile birlikte bisiklet sürme macerasına atılan ikili, hiç beklenmedik bir manzara ile karşılaşır. Fildişi kaçakçılarının büyük avının ardından ne yapacağına bilemeyen kardeşler soluğu evde alır. Fakat onları gören kaçakçılar aileye yalnız bırakmaz ve annelerini öldürür. Korkuyla evden kaçan kardeşlerin bir umudu vardır. Avrupa’ya gidebilmek…
Bir diğer ikinci hikaye ise, yukarıdaki hikayeyle benzer bir konuya değiniyor. Bu hikayenin ana konusu da Mülteciliktir. İspanya(Melilla) sınırında geçen olay, mültecilerin sınır kapısından(çitinden) geçmek için gösterdikleri çabayı ele alıyor. Bölgedeki sivil görevliler ise mültecilere kötü davranarak oldukça kötüm sahneler yaşanır. Üçüncü hikâye ise, hayvanat bahçesinde görevli olarak çalışan bir babayı ele alır. Babanın kızını epeydir görememesini konu alır. Bu konuda diğer hikâyelerin konuları gibi herkesi duygulandırmayı başarmaktadır.
Adu Filmi Konusu Ve Yorumu
Adu filminin IMDB puanı ise 6,5’tir.
Adu Filmi Oyuncuları Ve Karakterleri Kimler?
Herkes Adu filminin oyuncularını ve onlara hayat veren isimleri araştırıyor.
İşte Adu filminin oyuncuları ve karakterlerinin isimler;
- Luis Tosar – Gonzalo
- Moustapha Oumarou – Adu
- Anna Castillo – Sandra
- Álvaro Cervantes – Mateo
- Miquel Fenández – Miguel
- Jesús Carroza – Javi
- Adam Nourou – Massar
- Ana Wagener – Paloma
- Issaka Sawadogo – Kebila
https://youtu.be/1z1uw26CEdk