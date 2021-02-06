Adu filmi konusu ve oyuncuları

Adu Filminin Konusu Nedir? Adu Filmi Yorumları Ve İncelemesi

Son yılların çıkış yapan yönetmenleri arasında bulunan Salvador Calvo’nun 2020 yılı yapımı olan Adu herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Adu filmi, birbirinden farklı 3 hikâyeyi içinde barındırıyor. İlki ve belki de en güzel olanı Kamerun’da geçen Adu’nun hikâyesidir. Kız kardeşi ile birlikte bisiklet sürme macerasına atılan ikili, hiç beklenmedik bir manzara ile karşılaşır. Fildişi kaçakçılarının büyük avının ardından ne yapacağına bilemeyen kardeşler soluğu evde alır. Fakat onları gören kaçakçılar aileye yalnız bırakmaz ve annelerini öldürür. Korkuyla evden kaçan kardeşlerin bir umudu vardır. Avrupa’ya gidebilmek…

Bir diğer ikinci hikaye ise, yukarıdaki hikayeyle benzer bir konuya değiniyor. Bu hikayenin ana konusu da Mülteciliktir. İspanya(Melilla) sınırında geçen olay, mültecilerin sınır kapısından(çitinden) geçmek için gösterdikleri çabayı ele alıyor. Bölgedeki sivil görevliler ise mültecilere kötü davranarak oldukça kötüm sahneler yaşanır. Üçüncü hikâye ise, hayvanat bahçesinde görevli olarak çalışan bir babayı ele alır. Babanın kızını epeydir görememesini konu alır. Bu konuda diğer hikâyelerin konuları gibi herkesi duygulandırmayı başarmaktadır.

Adu Filmi Konusu Ve Yorumu

Netflix İspanya’nın izlenilmesi gereken yapımları arasında yer alan Adu, işlediği hassas fakat yıkıcı temalarla görülemeyen gerçekleri gün yüzüne çıkartmayı başarmaktadır. Tecavüzlerden sınıf farklılıklarına, fil dişi kaçakçılığından mülteci sorunlara kadar günümüzü yansıtan pek çok konuya el atan yapım, belgeselimsi tadıyla izlenilmeyi hak ediyor. Anlatılan hikayelerden bazıları biraz üstün körü geçilse de hedeflenen mesaj izleyenlere layıkıyla ulaşıyor.

Adu filminin IMDB puanı ise 6,5’tir.

Adu Filmi Oyuncuları Ve Karakterleri Kimler?

Herkes Adu filminin oyuncularını ve onlara hayat veren isimleri araştırıyor.

İşte Adu filminin oyuncuları ve karakterlerinin isimler;

Luis Tosar – Gonzalo

Moustapha Oumarou – Adu

Anna Castillo – Sandra

Álvaro Cervantes – Mateo

Miquel Fenández – Miguel

Jesús Carroza – Javi

Adam Nourou – Massar

Ana Wagener – Paloma

Issaka Sawadogo – Kebila

https://youtu.be/1z1uw26CEdk