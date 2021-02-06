İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Adu filmi konusu ve oyuncuları

Adu filminin konusu ne? Adu fimi oyuncuları kimler? Adu flminin ana teması ne? Adu filminin yönetmeni kim? Adu filminin IMDB puanı kaç? Adu fiminin izleyici yorumları neler? Herkes Netflix platformunda vizyona giren Adu filminin konusunu ve oyuncularını merakla araştırıyor.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:03
Adu filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Adu Filminin Konusu Nedir? Adu Filmi Yorumları Ve İncelemesi

Son yılların çıkış yapan yönetmenleri arasında bulunan Salvador Calvo’nun 2020 yılı yapımı olan Adu herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Adu filmi, birbirinden farklı 3 hikâyeyi içinde barındırıyor. İlki ve belki de en güzel olanı Kamerun’da geçen Adu’nun hikâyesidir. Kız kardeşi ile birlikte bisiklet sürme macerasına atılan ikili, hiç beklenmedik bir manzara ile karşılaşır. Fildişi kaçakçılarının büyük avının ardından ne yapacağına bilemeyen kardeşler soluğu evde alır. Fakat onları gören kaçakçılar aileye yalnız bırakmaz ve annelerini öldürür. Korkuyla evden kaçan kardeşlerin bir umudu vardır. Avrupa’ya gidebilmek…

Bir diğer ikinci hikaye ise, yukarıdaki hikayeyle benzer bir konuya değiniyor. Bu hikayenin ana konusu da Mülteciliktir. İspanya(Melilla) sınırında geçen olay, mültecilerin sınır kapısından(çitinden) geçmek için gösterdikleri çabayı ele alıyor. Bölgedeki sivil görevliler ise mültecilere kötü davranarak oldukça kötüm sahneler yaşanır. Üçüncü hikâye ise, hayvanat bahçesinde görevli olarak çalışan bir babayı ele alır. Babanın kızını epeydir görememesini konu alır. Bu konuda diğer hikâyelerin konuları gibi herkesi duygulandırmayı başarmaktadır.  

Adu Filmi Konusu Ve Yorumu

Netflix İspanya’nın izlenilmesi gereken yapımları arasında yer alan Adu, işlediği hassas fakat yıkıcı temalarla görülemeyen gerçekleri gün yüzüne çıkartmayı başarmaktadır. Tecavüzlerden sınıf farklılıklarına, fil dişi kaçakçılığından mülteci sorunlara kadar günümüzü yansıtan pek çok konuya el atan yapım, belgeselimsi tadıyla izlenilmeyi hak ediyor. Anlatılan hikayelerden bazıları biraz üstün körü geçilse de hedeflenen mesaj izleyenlere layıkıyla ulaşıyor.

Adu filminin IMDB puanı ise 6,5’tir.

Adu Filmi Oyuncuları Ve Karakterleri Kimler?

Herkes Adu filminin oyuncularını ve onlara hayat veren isimleri araştırıyor.

İşte Adu filminin oyuncuları ve karakterlerinin isimler;

  • Luis Tosar – Gonzalo
  • Moustapha Oumarou – Adu
  • Anna Castillo – Sandra
  • Álvaro Cervantes – Mateo
  • Miquel Fenández – Miguel
  • Jesús Carroza – Javi
  • Adam Nourou – Massar
  • Ana Wagener – Paloma
  • Issaka Sawadogo – Kebila

 


https://youtu.be/1z1uw26CEdk


Son Güncelleme: 06.02.2021 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Adu FilmiNetflix Adu FilmiAdu Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!
Kırmızı Oda dizisine Kurtlar Vadisi’nden transfer!
Kırmızı Oda dizisine Kurtlar Vadisi’nden transfer!
Meltem Cumbul kimdir, kaç yaşında? Meltem Cumbul’un hayatı
Meltem Cumbul kimdir, kaç yaşında? Meltem Cumbul’un hayatı
Ramo Sibel ölecek mi? Sibel karakterini oynayan Esra Bilgiç diziden mi ayrılıyor?
Ramo Sibel ölecek mi? Sibel karakterini oynayan Esra Bilgiç diziden mi ayrılıyor?

Popüler Haberler

Adu filmi konusu ve oyuncuları
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
Yeni çipli kimlik kartı kaybolursa ne olur? 2021 Kaybolan çipli kimlik nasıl çıkarılır?
Farmasi girişimci ve sipariş girişi nasıl yapılır?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta? FB GS derbi maçı kadroları ve eksik oyuncular
Yükselen burç nedir? Yükselen burç anlamı ve yükselen burç hesaplaması
Öğrencilere kredi kartı veren bankalar ve şartları
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı ne? Hakan Bulut oynadığı diziler
100.000 tl ye hangi arabalar alınır 2021
Bıçak Sırtı Lakşi kimdir? Gerçek adı nedir? Namish Taneja hakkında bilgiler
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
Rastgele mi yazılır, yoksa rasgele mi? TDK'ya göre doğru yazımı nasıldır?
Sen Anlat Karadeniz Tarık Tamar kimdir? Gerçek adı nedir? Beran Soysal hakkında bilgiler
Rekabet dizisi oyuncu kadrosu
Kim Milyoner Olmak İster başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Beni Bırakma dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Süper Ligde hangi hakem hangi takımı tutuyor? Görev yapan ve meslekten ayrılan hakemlerin tutuğu takımlar
Koronavirüs aşı sırası sorgulama ve öğrenme
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Andorra'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.