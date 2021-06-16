Adin Külçe kimdir, kaç yaşındadır?

Adin Külçe kim? Adin Külçe’nin biyografisine yer verilmiştir.
Leyla Şirin Cast Ajans’a bağlı olarak oyunculuk yapmaktadır. Ajans’a ailesi tarafından küçük yaşta kaydettirilmiştir. 2019 yılında Mucize Doktor ekibinde bulunmuştur. Bu dizi, ilk oyunculuk deneyimidir. Seçmelerde başarılı olmuş ve rakiplerini elemiştir. Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterinin çocukluğuna hayat vermiştir.
Henüz ilkokula gitmektedir. Bellona, Defacto, BMW Türkiye, Enterogermina, LCW Waikiki, Eti gibi markaların reklam yüzü olmuştur.
Galatasaraylıdır ve basketbola karşı ilgisi bulunmaktadır.
Son Güncelleme: 16.06.2021 11:07