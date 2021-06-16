Adin Külçe kimdir, kaç yaşındadır?

Adin Külçe kim? Adin Külçe’nin biyografisine yer verilmiştir.

2011 İstanbul doğumludur. Birçok ünlü markanın reklam filminde oynamıştır. Kahverengi gözlere, kumral saçlara sahiptir. Boy, kilo ve memleket bilgileri bilinmemektedir.

Leyla Şirin Cast Ajans’a bağlı olarak oyunculuk yapmaktadır. Ajans’a ailesi tarafından küçük yaşta kaydettirilmiştir. 2019 yılında Mucize Doktor ekibinde bulunmuştur. Bu dizi, ilk oyunculuk deneyimidir. Seçmelerde başarılı olmuş ve rakiplerini elemiştir. Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterinin çocukluğuna hayat vermiştir.

Henüz ilkokula gitmektedir. Bellona, Defacto, BMW Türkiye, Enterogermina, LCW Waikiki, Eti gibi markaların reklam yüzü olmuştur.

Galatasaraylıdır ve basketbola karşı ilgisi bulunmaktadır.