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Adin Külçe kimdir, kaç yaşındadır?

Mucize Doktor dizisinin küçük Ali Vefa'sı Adin, oyunculuğuyla seyircinin kalbini çalmıştır. Adin Külçe kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte minik oyuncuyla ilgili merak edilenler...

16 Haziran 2021 Çarşamba 11:07
Adin Külçe kimdir, kaç yaşındadır?
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Adin Külçe kim? Adin Külçe’nin biyografisine yer verilmiştir.

2011 İstanbul doğumludur.  Birçok ünlü markanın reklam filminde oynamıştır. Kahverengi gözlere, kumral saçlara sahiptir. Boy, kilo ve memleket bilgileri bilinmemektedir.

Leyla Şirin Cast Ajans’a bağlı olarak oyunculuk yapmaktadır. Ajans’a ailesi tarafından küçük yaşta kaydettirilmiştir. 2019 yılında Mucize Doktor ekibinde bulunmuştur. Bu dizi, ilk oyunculuk deneyimidir. Seçmelerde başarılı olmuş ve rakiplerini elemiştir. Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterinin çocukluğuna hayat vermiştir.

Henüz ilkokula gitmektedir. Bellona, Defacto, BMW Türkiye, Enterogermina, LCW Waikiki, Eti gibi markaların reklam yüzü olmuştur.

Galatasaraylıdır ve basketbola karşı ilgisi bulunmaktadır.


Son Güncelleme: 16.06.2021 11:07
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorAdin Külçe
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