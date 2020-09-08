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Adım Ömer Halisdemir filmi oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in hayatı film olacak. Ayla, Müslüm gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Mustafa Uslu Ömer Halisdemir filminin yapımcılığını üstlendi. Adım Ömer Halisdemir adıyla hazırlanan filmin oyuncuları, vizyon tarihi merak ediliyor.

08 Eylül 2020 Salı 16:27
Adım Ömer Halisdemir filmi oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi
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Şehit Ömer Halisdemir’in hayatını konu alacak filmin detayları ortaya çıkıyor. Türk sinemasının önemli isimlerinden yapımcı Mustafa Uslu’nun hazırladığı proje şimdiden merak konusu oldu. Mustafa Uslu daha önce Ayla, Müslüm, Naim gibi filmlere imza atmıştı.

Adım Ömer Halisdemir filmi oyuncu kadrosu

Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini Yasin Uslu yapacak. Filmin senaryosunu Pınar Aksakallı ve Mert Dikmen kaleme alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Rüzgar Aksoy, Çağdaş Onur Öztürk, Ahmet Saraçoğlu ve Polat Bilgin gibi isimler yer alacak. Merakla beklenen filmde Halisdemir'in hayatını oyuncu Rüzgar Aksoy hayata geçirecek. 

Rüzgar Aksoy

Rüzgar Aksoy 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayan oyuncu 2007 yılında Adanalı dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Aksoy’un yer aldığı yapımlar şu şekilde;

2007- Adanalı Ferruh,

2010- Türkan- Haydar,

2015- Kara Sevda,Tarık,


2017- Yüz Yüze- Ender,

2018- Koca Koca Yalanlar- Osman,

2019- Bir Zamanlar Osmanlı- Ercüment,

2020- Ramo- Halef karakterlerini canlandırdı.

Adım Ömer Halisdemir filmi konusu

Filmde 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir’in hayatı ve yaşadıklarına yer verilecek.

Ömer Halisdemir’in hayatı

Ömer Halisdemir Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan Çukurkuyu köyünde dünyaya gelmiştir. TSK bünyesinde yurt dışı ve yurt içinde birçok görevde bulunan Halisdemir Hatice Halisdemir’le evlenmiş. Ömer Halisdemir’in Elif, Doğan ve Ertuğrul adında 3 çocuğu bulunmaktadır.

15 Temmuz gecesi öldürdüğü komutan Semih Terzi Halisdemir’İn Afganistan’da birlikte görev yaptığı kişidir. Ömer Halisdemir’in vefatının ardından vurulduğu yer çiçeklerle kapatılmış ve şehidin heykeli Mersin’de Şehitler Parkı’na dikilmiştir. Heykelin yanı sıra şehidin doğduğu köyde adına hatıra ormanı oluşturulmuştur. Ömer Halisdemir’in hayatını konu alacak film 2021 yılında vizyona girecek.



Son Güncelleme: 08.09.2020 16:27
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Anahtar Kelimeler:
Adım Ömer HalisdemirRüzgar Aksoy
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