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Adem Bozkurt kimdir? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu, cinayet şüphelileri kimler?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bir cinayet araştırıyor. Adem Bozkurt'u kim öldürdü? Katil yakalandı mı? İşte cinayet hakkında ortaya çıkan gerçekler...

11 Mart 2021 Perşembe 13:54
Adem Bozkurt kimdir? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu, cinayet şüphelileri kimler?
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Adem Bozkurt, Samsun’da evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Bozkurt’u bulmak için yakınları Müge Anlı’ ya başvurdu. Bozkurt, silahla yaralanmış bir halde bulundu. Ailesi acı habere dayanamadı.

Bozkurt, Çarşamba ilçesinde Acıklı Mahallesi’nde arabasını park edip farklı bir arabaya bindi. Daha sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları, jandarmaya haber verdi.

Müge Anlı’ya çıktılar

Kayıp şahsın karısı ve kızı, Müge Anlı’nın programına başvurdu. Anne ve kız, Bozkurt’un en son ‘’Misafirim gelecek’’ diyerek evden ayrıldığını iddia etti. Jandarmaya gelen ihbar sonucu kayıp şahsın cesedine ulaşıldı. Ceset, Dalbahçe Mahallesi ve Karaağaç Mahallesi sınırında bulundu.

Küfür etti

Ceset, otopsi işlemi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayet şüphelisi olarak Ç.A (38) gözaltına alındı. Program sırasında Bozkurt’un kumar alışkanlığı olduğu ve kısa süre önce biriyle tartışma yaşadığı öğrenildi. Bozkurt’un arkadaşı Mustafa Ulusoy, canlı yayına bağlanıp kendisine küfür edildiğini ve kavganın bundan çıktığını ifade etti.



Son Güncelleme: 11.03.2021 13:54
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ATVMüge AnlıAdem Bozkurt
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