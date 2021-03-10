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Adalet Birliği filmi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı

Sinema severler tarafından araştırılan ‘Adalet Birliği’ filmi oldukça gündemde yer alırken film severler ‘Adalet Birliği’ filmi hakkında merak edilenleri araştırıyor. Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncu kadrosu nedir? Adalet Birliği filmin fragmanı haberimizde

10 Mart 2021 Çarşamba 17:32
Adalet Birliği filmi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı
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Yabancı sinema olarak karşımıza çıkan ‘Adalet Birliği’ yönetmeni Zack Snyder olurken muhteşem filmin senaryosu ise Chris Terrio tarafından kaleme alındı. Filmin yapımında; Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa gibi isimler yer alırken film türü aksiyon, bilim kurgu, süper kahraman filmi olarak geçiyor. Macera dolu filmin birinci bölümü 15 Kasım 2017 yılında çıktı.

Adalet Birliği film oyuncu kadrosu

  • Ben Affleck, Bruce Wayne / Batman
  • Henry Cavill, Kal-El/Clark Kent/Superman
  • Gal Gadot, Diana Prince / Wonder Woman
  • Ezra Miller, Barry Allen/The Flash
  • Jason Momoa, Arthur Curry / Aquaman
  • Ray Fisher, Victor Stone/Cyborg
  • Amy Adams, Lois Lane
  • Amber Heard, Mera
  • J. K. Simmons, Komiser James Gordon
  • Willem Dafoe

Adalet Birliği filmin konusu nedir?

Süper kahraman filmlerini aratmayacak derecede macera dolu olan film de yeni müttefiki Wonder Woman insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlanıyor. Fakat Woman bu süreçte birçok tehdit unsuru ile karşı karşıya kalıyor. Mücadeleyi kazanmak için kısa bir süresi olduğunu bilen Woman, dünyayı kurtarabilecek mi bilinmiyor.  Batman, Superman, Wonder Woman Flash ve Aquaman gibi yıldızlar filmde bir araya gelirken çizgi karakterleri oldukça etken olarak yer alıyor.



Son Güncelleme: 10.03.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
Adalet BirliğiFilmKonu
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