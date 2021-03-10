Adalet Birliği filmi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı

Yabancı sinema olarak karşımıza çıkan ‘Adalet Birliği’ yönetmeni Zack Snyder olurken muhteşem filmin senaryosu ise Chris Terrio tarafından kaleme alındı. Filmin yapımında; Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa gibi isimler yer alırken film türü aksiyon, bilim kurgu, süper kahraman filmi olarak geçiyor. Macera dolu filmin birinci bölümü 15 Kasım 2017 yılında çıktı.





Adalet Birliği film oyuncu kadrosu

Ben Affleck, Bruce Wayne / Batman

Henry Cavill, Kal-El/Clark Kent/Superman

Gal Gadot, Diana Prince / Wonder Woman

Ezra Miller, Barry Allen/The Flash

Jason Momoa, Arthur Curry / Aquaman

Ray Fisher, Victor Stone/Cyborg

Amy Adams, Lois Lane

Amber Heard, Mera

J. K. Simmons, Komiser James Gordon

Willem Dafoe

Adalet Birliği filmin konusu nedir?

Süper kahraman filmlerini aratmayacak derecede macera dolu olan film de yeni müttefiki Wonder Woman insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlanıyor. Fakat Woman bu süreçte birçok tehdit unsuru ile karşı karşıya kalıyor. Mücadeleyi kazanmak için kısa bir süresi olduğunu bilen Woman, dünyayı kurtarabilecek mi bilinmiyor. Batman, Superman, Wonder Woman Flash ve Aquaman gibi yıldızlar filmde bir araya gelirken çizgi karakterleri oldukça etken olarak yer alıyor.