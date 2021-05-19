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Adalet Birliği filmi konusu nedir? Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncuları

Adalet Birliği filmi televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İzleyiciler Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. Adalet Birliği filmi bu akşam Star TV ekranlarından yayınlanacak.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:25
Adalet Birliği filmi konusu nedir? Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncuları
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Adalaet Birliği filmi televizyon ekranlarına geliyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Adalet Birliği filminin başrollerinde Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Kahramanlarımız dünyayı yok etmeye çalışan büyük tehlike karşısında bir araya gelecek.

Adalet Birliği filmi konusu nedir?

Superman’in hareketi karşılığında Bruce Wayne insanlığı olan inancını kazanır. Prenses Diana ile birlikte düşmanlara karşı savaşmak için bir arya gelir. Diana daha büyük düşmanlara karşı savaşmak için ekip bir araya gelecek. Batman ve Wonder Woman’ın ekibe katılmasıyla ekip birlik olacaktır.

Adalet Birliği oyuncuları kim?

Ben Affleck,

Henry Cavill,

Gal Gadot,

Ezra Miller,

Amber Heard,

Jared Leto,

Amy Adams.


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:25
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Anahtar Kelimeler:
Adalet BirliğiSupermanFilm
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