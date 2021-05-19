Adalet Birliği filmi konusu nedir? Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncuları

Adalaet Birliği filmi televizyon ekranlarına geliyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Adalet Birliği filminin başrollerinde Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Kahramanlarımız dünyayı yok etmeye çalışan büyük tehlike karşısında bir araya gelecek.

Adalet Birliği filmi konusu nedir?

Superman’in hareketi karşılığında Bruce Wayne insanlığı olan inancını kazanır. Prenses Diana ile birlikte düşmanlara karşı savaşmak için bir arya gelir. Diana daha büyük düşmanlara karşı savaşmak için ekip bir araya gelecek. Batman ve Wonder Woman’ın ekibe katılmasıyla ekip birlik olacaktır.

Adalet Birliği oyuncuları kim?

Ben Affleck,

Henry Cavill,

Gal Gadot,

Ezra Miller,

Amber Heard,

Jared Leto,

Amy Adams.