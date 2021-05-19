Adalet Birliği filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Adalet Birliği filminin konusu

Adalet Birliği filminin oyuncuları

Ben Affleck, Bruce Wayne / Batman

Henry Cavill, Kal-El/Clark Kent/Superman

Gal Gadot, Diana Prince / Wonder Woman

Ezra Miller, Barry Allen/The Flash

Jason Momoa, Arthur Curry / Aquaman

Ray Fisher, Victor Stone/Cyborg

Amy Adams, Lois Lane

Amber Heard, Mera

J. K. Simmons, Komiser James Gordon

Willem Dafoe

Filmde; Superman’ın fedakarlıklarından etkilenen Batman’ın insanlığa olan güveni artmıştır. Yeni müttefiki Wonder Woman’la insanlığın kaderi adına savaşmak için hazırdır. Fakat yollarına çıkan yeni tehlikenin büyüklüğü karşısında kendilerine süpür güçlü bir takım oluşturmak için oldukça az zamanları kalmıştır. Peki, bu süper kahramanlardan oluşan ekip insanlığı kurtarmak için yeterli olacak mı?