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Adalet Birliği filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Herkes tarafından sevilen süper kahramanlar, Adalet Birliği isimli film ile bir arada. 2017’de ABD’de vizyona giren film seyirciden büyük ilgi görüyor. Peki, Adalet Birliği filminin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:27
Adalet Birliği filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
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Adalet Birliği filminin konusu

Filmde; Superman’ın fedakarlıklarından etkilenen Batman’ın insanlığa olan güveni artmıştır. Yeni müttefiki Wonder Woman’la insanlığın kaderi adına savaşmak için hazırdır. Fakat yollarına çıkan yeni tehlikenin büyüklüğü karşısında kendilerine süpür güçlü bir takım oluşturmak için oldukça az zamanları kalmıştır. Peki, bu süper kahramanlardan oluşan ekip insanlığı kurtarmak için yeterli olacak mı?

Adalet Birliği filminin oyuncuları

  • Ben Affleck, Bruce Wayne / Batman
  • Henry Cavill, Kal-El/Clark Kent/Superman
  • Gal Gadot, Diana Prince / Wonder Woman
  • Ezra Miller, Barry Allen/The Flash
  • Jason Momoa, Arthur Curry / Aquaman
  • Ray Fisher, Victor Stone/Cyborg
  • Amy Adams, Lois Lane
  • Amber Heard, Mera
  • J. K. Simmons, Komiser James Gordon
  • Willem Dafoe

Son Güncelleme: 19.05.2021 11:27
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