Adalet Birliği filmi konusu ne? Adalet Birliği filmi kaç yılında çekildi, oyuncuları kimler?

Adalet Birliği filminin yönetmenliğini Zack Snyder yaparken senaryosunu ise Chris Terrio yazmaktadır. Filmin başrolleri ise Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller gibi dünyaca ünlü isimlerdir.

Filmin konusu

Filmin çekimlerine ilk olarak 2016 yılında başlanmıştır. Bunun ardında film 2017 yılının Kasım ayında vizyona girmiştir. Bu film DC evreninin en önemli kahramanlarının yer aldığı bir filmdir. Film için 600 milyon dolar harcanmıştır. Gişe hasılatı ise 652,9 milyon dolardır. Filmde en beğenilen karakterler olmasına rağmen beklentilerin altında kaldı.

Filmde dünya için yeni tehlikeler ortaya çıkarken Batman bu kötülüklere karşı bir süper kahraman ekibini bir araya getirir. Supeman’in Batman’in Wonder Woman’ın olduğu ekip kurulur. Bu ekip yeni tehlikelere karşı savaşmaya başlar.

Süper kahramanları buluşturan film Wonder Woman filminin çekimleri tamamlandıkrtan sonra 2016 yılındaçekimlere başladı. Çekimler, güneydoğu İngiltere’de bulunan Waner Bros Studios, Leavesden’in yanı sıra Londra, İskoçya, İzlanda’da çekildi.

Filmin oyuncuları