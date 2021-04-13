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Adalet Birliği filmi konusu ne? Adalet Birliği filmi kaç yılında çekildi, oyuncuları kimler?

Türkçe'ye Adalet Birliği oalrak çevrilen Justice League filmi süper kahraman evreni DC Comics’in bir filmidir. Bu film DC Comics'in beşinci filmidir. Film hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

13 Nisan 2021 Salı 17:27
Adalet Birliği filmi konusu ne? Adalet Birliği filmi kaç yılında çekildi, oyuncuları kimler?
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Adalet Birliği filminin yönetmenliğini Zack Snyder yaparken senaryosunu ise Chris Terrio yazmaktadır. Filmin başrolleri ise Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller gibi dünyaca ünlü isimlerdir.

Filmin çekimlerine ilk olarak 2016 yılında başlanmıştır. Bunun ardında film 2017 yılının Kasım ayında vizyona girmiştir. Bu film DC evreninin en önemli kahramanlarının yer aldığı bir filmdir. Film için 600 milyon dolar harcanmıştır. Gişe hasılatı ise 652,9 milyon dolardır. Filmde en beğenilen karakterler olmasına rağmen beklentilerin altında kaldı.

Filmin konusu

Filmde dünya için yeni tehlikeler ortaya çıkarken Batman bu kötülüklere karşı bir süper kahraman ekibini bir araya getirir. Supeman’in Batman’in Wonder Woman’ın olduğu ekip kurulur. Bu ekip yeni tehlikelere karşı savaşmaya başlar.

Süper kahramanları buluşturan film Wonder Woman filminin çekimleri tamamlandıkrtan sonra 2016 yılındaçekimlere başladı. Çekimler, güneydoğu İngiltere’de bulunan Waner Bros Studios, Leavesden’in yanı sıra Londra, İskoçya, İzlanda’da çekildi.

Filmin oyuncuları

  • Ben Affleck
  • Gal Gadot
  • Jason Momoa
  • Ezra Miller
  • Ray Fisher
  • Henry Cavill
  • Jeremy Irons
  • Kiersey Clemons
  • Jesse Eisenberg
  • Amber Heard
  • Amy Adams
  •   Willem Dafoe
  • J.K. Simmons
  • Connie Nielsen
  • Diane Lane
  • Billy Crudup
  • Lisa Loven Kongsli
  • Ciarán Hinds
  • Michael McElhatton
  • Joe Morton
  • Daniel Stisen
  • Eleanor Matsuura
  • Alexandra Ford
  • Robin Wright



Son Güncelleme: 13.04.2021 17:27
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Anahtar Kelimeler:
AdaletBirliğiJusticeLeagueFilm
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