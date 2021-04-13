Adalet Birliği filmi konusu ne? Adalet Birliği filmi kaç yılında çekildi, oyuncuları kimler?

Adalet Birliği filminin yönetmenliğini Zack Snyder yaparken senaryosunu ise Chris Terrio yazmaktadır. Filmin başrolleri ise Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller gibi dünyaca ünlü isimlerdir.
Filmin konusu
Filmde dünya için yeni tehlikeler ortaya çıkarken Batman bu kötülüklere karşı bir süper kahraman ekibini bir araya getirir. Supeman’in Batman’in Wonder Woman’ın olduğu ekip kurulur. Bu ekip yeni tehlikelere karşı savaşmaya başlar.
Süper kahramanları buluşturan film Wonder Woman filminin çekimleri tamamlandıkrtan sonra 2016 yılındaçekimlere başladı. Çekimler, güneydoğu İngiltere’de bulunan Waner Bros Studios, Leavesden’in yanı sıra Londra, İskoçya, İzlanda’da çekildi.
Filmin oyuncuları
- Ben Affleck
- Gal Gadot
- Jason Momoa
- Ezra Miller
- Ray Fisher
- Henry Cavill
- Jeremy Irons
- Kiersey Clemons
- Jesse Eisenberg
- Amber Heard
- Amy Adams
- Willem Dafoe
- J.K. Simmons
- Connie Nielsen
- Diane Lane
- Billy Crudup
- Lisa Loven Kongsli
- Ciarán Hinds
- Michael McElhatton
- Joe Morton
- Daniel Stisen
- Eleanor Matsuura
- Alexandra Ford
- Robin Wright
Son Güncelleme: 13.04.2021 17:27