Adalet Bakanı Gül'den Aleyna Çakır olayıyla ilgili yorum: Hakimin savcının televizyonu yok

CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik’in programına konuk olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, son dönemin en çok konuşulan olayı Aleyna Çakır’ın ölümü ve sonrasındaki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır’ın ailesi kızlarının ölümünün cinayet olduğunu iddia ederek Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. Programda Aleyna Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun’un genç kadını darp ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıkmış ve sonrasında birçok görgü tanığı Uygun ailesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun hakkında da soruşturma başlatılmasının ardından, 48 yaşındaki kadın ifade vermeden bir gün önce ormanlık alanda ölü bulundu. Uygun’un ölü bulunması sonrasında muhabirlere konuşan aile üyeleri, Uygun’un intihar ettiğini ve ‘’Ölümümden Müge Anlı suçludur’’ yazılı bir not bıraktığını iddia etti.

‘Hakimin sosyal medyası televizyonu yok’

Ertesi gün intihara sebebiyet vermekle suçlanan Müge Anlı, canlı yayınında ‘’Bu olayın ardından yine suçlu olan ben oldum. Suçlamaları kabul etmiyorum ve bu işin peşini bırakmayacağım’’ dedi.

Soruşturmanın gizlilik çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Gül, kamuoyunun olayla ilgili müsterih olmasını isterken olayın üstünün kapatılmayacağını da söyledi.

Adalet Bakanı Gül sözlerine şöyle devam etti: ‘’Çok trajik üzücü bir hadise. Soruşturma devam ediyor. Yapacağım yorum, soruşturmanın titizlikle yapıldığına inanıyoruz. Soruşturma neticesinde aldığı kararlar ile adalet duygusunu tatmin edeceğine inanıyoruz. Hakim savcının sosyal medyası televizyonu yok. Onlar kararlarıyla konuşuyor. Adliye bir beyaz süttür orada bir leke varsa bunu kimse affetmez’’