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Adalet 2 filmi konusu ne? Adalet 2 filmi konusu ve oyuncuları

Eski CIA ajanı McCall’ın kendi adalet arayışını sürdürdüğü Adalet 2 filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Film severler Adalet 2 filmi konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Adalet 2 bu akşam ATV ekranlarından yayınlanacak.

14 Mayıs 2021 Cuma 16:39
Adalet 2 filmi konusu ne? Adalet 2 filmi konusu ve oyuncuları
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Ünlü oyuncu Denzel Washington’un başrolünde yer aldığı Adalet 2 filmi televizyon ekranlarına geliyor. Adalet 2 filmi bu akşam ATV ekranlarında saat 00:15’te izleyiciyle buluşacak. Film seveler Adalet 2 filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Adalet 2 konusu ne?

Eski CIA ajanı Robert McCall adaletsizliğe karşı kendi yöntemleriyle adalet dağıtmaya başlar. Haksızlıkları kendisi cezalarından McCall, en yakın arkadaşı Susan Plummer’ın öldürülmesiyle sarsılır. McCall arkadaşının intikamını almak için hayatını ortaya koyacaktır.

Adalet 2 oyuncuları kim?

Denzel Washington

Pedro Pascal

Bill Pullman

Melissa Leo

Jonathan Scarfe



Son Güncelleme: 14.05.2021 16:39
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Anahtar Kelimeler:
Adalet 2Denzel WashingtonFilm
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