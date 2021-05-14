Adalet 2 filmi konusu ne? Adalet 2 filmi konusu ve oyuncuları

Ünlü oyuncu Denzel Washington’un başrolünde yer aldığı Adalet 2 filmi televizyon ekranlarına geliyor. Adalet 2 filmi bu akşam ATV ekranlarında saat 00:15’te izleyiciyle buluşacak. Film seveler Adalet 2 filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Adalet 2 konusu ne?

Eski CIA ajanı Robert McCall adaletsizliğe karşı kendi yöntemleriyle adalet dağıtmaya başlar. Haksızlıkları kendisi cezalarından McCall, en yakın arkadaşı Susan Plummer’ın öldürülmesiyle sarsılır. McCall arkadaşının intikamını almak için hayatını ortaya koyacaktır.

Adalet 2 oyuncuları kim?

Denzel Washington

Pedro Pascal

Bill Pullman

Melissa Leo

Jonathan Scarfe