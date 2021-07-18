Ada Masalı oyuncuları arasında aşk! Özge Demirtel ve Cem Anıl Kenar birlikte mi?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ada Masalı, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin başrol karakterleri arasındaki ilişki gerçek hayata mı taşınıyor? Dizinin başrol karakterleri olan Poyraz ve Haziran aşk mı yaşıyor? Biricik ve Hakan karakterlerini canlandıran Özge Demirtel ve Cem Anıl Kenar’ın birlikte olduğu söyleniyor.

Ada Masalı oyuncuları arasında aşk mı yaşanıyor?

Ada Masalı dizisinde Biricik ve Hakan karakterlerini canlandırmak olan Özge Demirtel ve Cem Anıl Kenar’ın birlikte olduğu iddia ediliyor. İddialar arasında bu iki ismin birlikte tatile çıktığı da söyleniyor. Henüz Özge Demirtel veya Cem Anıl Kenar tarafından konu üzerine bir açıklamada bulunulmadı.

