Ada Masalı Nehir gerçekte kimdir? Ada Masalı Eylül Ersöz kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Star TV ekranlarında yepyeni bir yaz dizisi başlıyor. Bu dizi ada masalı dizisi olacak. Dizinin yaz dönemine damga vurması bekleniyor. Dizinin oyuncuları ve karakterleri şimdi de merak edilmeye başlandı. Ada masalı dizisi karakterlerinden nehir kimdi, ada masalı Eylül Ersöz kimdir, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtları intenet üzerinden aranıyor.

Ada Masalı Nehir Karakteri

Ada masalı karakterleri arasında bulunan nehir karakteri, izleyicilerin en çok merak ettiği karakterlerin başında gelmektedir. Moda tasarımcılığı yapmaktadır. Mesleğinde oldukça başarılı bir isimdir.

Eylül Ersöz Kimdir?

Ada masalı dizisinde nehir karakterini canlandıran oyuncu Eylül Ersöz olarak dikkat çekiyor. Ersöz, 6 Ağustos 2001 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. 160 cm boyunda ve 55 kg ağırlığındadır. Gözleri yeşildir. İlk kez 2018 yılında Gülperi adlı dizisinde boy gösterdi.

Genç oyuncunun resmi Instagram hesabına bakacak olursak, sosyal medyada oldukça aktif olduğu gözleniyor. Şimdiye kadar Instagram hesabında 57 tane gönderi paylaşan başarılı oyuncu, 5000’den fazla takipçisi vardı. Instagram üzerinden gündelik hayatına dair birçok kare paylaşmaktadır.

20 yaşını geçiren genç oyuncunun sevgilisi var mı yok mu bunu kimse bilmiyor. Ancak yaptığımız araştırmalar neticesinde başarılı ve güzel oynuyorum şu an sevgilisi yoktur.

O ada masalı dizisinde mesleği ile ön plana çıkan nehir karakteri, moda tasarımcılığı yapmaktadır. Mesleğinde oldukça başarılı bir insandır. Dizide bir çok tişört, takı, ayakkabı, kazak, pantolon, ceket, gömlek, etek, elbise ve birbirinden çeşit kıyafetleri tasarlayan nehir karakteri, dizinin en önemli karakterleri arasında bulunmaktadır. Türkiye’nin en zengin insanları dizide ondan alışveriş yapmaktadır. Aynı zamanda magazin dünyasıyla yakından ilişkileri bulunuyor.