Ada Masalı ne zaman yayınlanacak? Ada Masalı dizisinin tekrarları ne zaman?

Ada Masalı dizisi ilerleyen günlerde Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Başrollerinde Alp Navruz ve Ayşe Ayşin Turan’ın yer aldığı yaz dizisi heyacanla bekleniyor. Diziseverler Ada Masalı'nın ne zaman başlayacağını ve hangi günler ekrana geleceğini araştırıyor.

Ada Masalı ne zaman başlıyor?

Ada Masalı dizisinin fragmanı yayınlandıktan çok kısa bir süre içinde 300 bin kişi tarafından izlenmeyi başarmıştır. 24 saat geçmeden büyük dikkat çeken dizi aynı zamanda trend videolar arasına girmiştir. Sosyal medyada da gündem olan dizinin çekimleri başlamıştır. Dizinin yapımcıları, Ada Masalı’nın ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih paylaşmasa da bir yaz dizisi olduğu için 2021 Haziran ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizinin yayın tarihi kesinleştiğinde sizlerle paylaşacağız.

Ada Masalı ne zaman yayınlanıyor?

Ada Masalı dizisinin tekrarları ne zaman yayınlanacak?

Star TV’de başlayacak Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda Rami Narin, Eylül Ersöz, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Alp Navruz, Ayşe Ayşin Turan, İpek Tenolcay, Özge Demirtel, Bedia Ener gibi oldukça başarılı oyuncular yer almaktadır. Kısa süre içinde başlayacağı bilinen dizinin ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Ada Masalı dizisi geçtiğimiz günlerde çekimlere başladı. Ay Yapım imzalı dizi, fragmanı ile kısa zamanda gündem olmayı başardı. Dizinin yapımcıları dizinin kısa bir sürede başlayacağını söyledi. Ancak tam olarak yayın tarihi bilinmemektedir. Yayın tarihini belli olmayan dizinin tekrarları hakkında da bir bilgi bulunmamaktadır. Dizi yayın hayatına başladıktan sonra birinci bölümün hemen arkasından dizinin ilk bölümünün tekrarı yayınlanacaktır. Hafta içi yine farklı gün ve saatlerde dizinin tekrarları Star Tv ekranlarında seyircilerle buluşacaktır.

Ada Masalı tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?

Dizinin ilk bölümü yayınlandıktan hemen sonra 22.30’da Star Tv’de tekrar yayınlanacaktır. Ada Masalı dizisinin yayın tarihi kesinleştiği zaman Star Tv yayın akışında Ada Masalı dizisinin tekrar bölümlerinin tarihlerini eklenecektir. Dizi ekranlara geldiğinde tekrar tarihlerini de sizlerle paylaşacağız.