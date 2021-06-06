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Ada Masalı Melisa Merve Nur Bengi kimdir?

Merakla beklenen Ada Masalı dizisi oyuncu kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yer aldığı diziye katılan yeni karakterlerden birisi de Merve Nur Bengi oldu. Merve Nur Bengi Ada Masalı dizisinde Melisa karakterine hayat verecek. Peki Merve Nur Bengi kimdir? İşte Merve Nur Bengi hakkında detaylar...

06 Haziran 2021 Pazar 15:03
Ada Masalı Melisa Merve Nur Bengi kimdir?
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Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Ada Masalı dizisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ada Masalı oyuncu kadrosuna yeni katılan isimlerden biri olan Merve Nur Bengi, Melisa karakterini canlandırıyor. Peki Merve Nur Bengi kimdir? İşte Merve Nur Bengi hakkında detaylar…

Ada Masalı Melisa-Merve Nur Bengi

Ada Masalı aşk ve drama türünde bir dizi. Dizide dikkat çeken oyunculardan biri olan Melisa karakterini Merve Nur Bengi canlandırıyor. 

Merve Nur Bengi 2000 yılında İstanbul’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitimini sürdüren Merve Nur Bengi, oyunculuğa küçük yaşlarda başlamıştır. 14 yaşından bu yana aktif olarak oyunculukla ilgilenen Bengi, performansı ile sevilen kadın oyunculardan biri olmayı başarmıştır.

Merve Nur Bengi’nin rol aldığı diziler

  • Nemesis’i Uyandırmak
  • Unutursam Fısılda
  • 4N1K: Yeni Başlangıçlar
  • Öğrenci Evi

Merve Nur Bengi Instagram hesabı

Merve Nur Bengi sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta ve sık sık paylaşım yapmaktadır. Merve Nur Bengi’nin resmi Instagram hesabı kullanıcı adı: @mervenurbengi şeklindedir.

Merve Nur Bengi’nin sevgilisi var mı?

Genç oyuncunun sevgilisinin olup olmadığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ancak Merve Nur Bengi’nin sevgilisinin bilinen bir sevgilisi bulunmamaktadır.


Son Güncelleme: 06.06.2021 15:03
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Merve Nur BengiMerve Nur Bengi KimdirStar Tv Ada Masalı
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