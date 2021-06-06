Ada Masalı Melisa Merve Nur Bengi kimdir?

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Ada Masalı dizisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ada Masalı oyuncu kadrosuna yeni katılan isimlerden biri olan Merve Nur Bengi, Melisa karakterini canlandırıyor. Peki Merve Nur Bengi kimdir? İşte Merve Nur Bengi hakkında detaylar…

Ada Masalı Melisa-Merve Nur Bengi

Ada Masalı aşk ve drama türünde bir dizi. Dizide dikkat çeken oyunculardan biri olan Melisa karakterini Merve Nur Bengi canlandırıyor.

Merve Nur Bengi 2000 yılında İstanbul’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitimini sürdüren Merve Nur Bengi, oyunculuğa küçük yaşlarda başlamıştır. 14 yaşından bu yana aktif olarak oyunculukla ilgilenen Bengi, performansı ile sevilen kadın oyunculardan biri olmayı başarmıştır.

Merve Nur Bengi’nin rol aldığı diziler

Nemesis’i Uyandırmak

Unutursam Fısılda

4N1K: Yeni Başlangıçlar

Öğrenci Evi

Merve Nur Bengi Instagram hesabı

Merve Nur Bengi sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta ve sık sık paylaşım yapmaktadır. Merve Nur Bengi’nin resmi Instagram hesabı kullanıcı adı: @mervenurbengi şeklindedir.

Merve Nur Bengi’nin sevgilisi var mı?

Genç oyuncunun sevgilisinin olup olmadığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ancak Merve Nur Bengi’nin sevgilisinin bilinen bir sevgilisi bulunmamaktadır.