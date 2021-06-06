Ada Masalı Melisa Merve Nur Bengi kimdir?

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Ada Masalı dizisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ada Masalı oyuncu kadrosuna yeni katılan isimlerden biri olan Merve Nur Bengi, Melisa karakterini canlandırıyor. Peki Merve Nur Bengi kimdir? İşte Merve Nur Bengi hakkında detaylar…
Ada Masalı Melisa-Merve Nur Bengi
Ada Masalı aşk ve drama türünde bir dizi. Dizide dikkat çeken oyunculardan biri olan Melisa karakterini Merve Nur Bengi canlandırıyor.
Merve Nur Bengi’nin rol aldığı diziler
- Nemesis’i Uyandırmak
- Unutursam Fısılda
- 4N1K: Yeni Başlangıçlar
- Öğrenci Evi
Merve Nur Bengi Instagram hesabı
Merve Nur Bengi sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta ve sık sık paylaşım yapmaktadır. Merve Nur Bengi’nin resmi Instagram hesabı kullanıcı adı: @mervenurbengi şeklindedir.
Merve Nur Bengi’nin sevgilisi var mı?
Genç oyuncunun sevgilisinin olup olmadığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ancak Merve Nur Bengi’nin sevgilisinin bilinen bir sevgilisi bulunmamaktadır.