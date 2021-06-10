İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?

Star TV'de yayınlanacak olan yeni dizisi Ada Masalı'nı çok sayıda izleyici heyecanla bekliyor. Dizide Haziran karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan merak konusu oldu. Sevilen oyuncu Ayça Ayşin Turan hakkındaki bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:27
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yakında seyirci karşısına çıkacak Ay Yapım imzalı Ada Masalı dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Geçen hafta İzmir’de çekimlerine başlanan Ada Masalı dizisindeki yer alan karakterler ve oyuncular merak edilirken dizide Haziran karakterine Ayça Ayşin Turan hayat verecek.

Ayça Ayşin Turan kimdir?

25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğan Ayça Ayşin Turan, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 2007 senesinde Affedilmeyen dizisinde ilk kez kamera karşısına çıkan Turan, daha sonra Karagül adlı dizisinde rol aldı. Birçok dizi ve sinema filminde yer alan Turan, son olarak Arıza dizisinde Halide karakterine canlandırmıştı.

Rol aldığı yapımlar

2007 – Affedilmeyen

2007 – Hayal ve Gerçek

2011-2012 – Dinle Sevgili

2013-2016 – Karagül

2016 – Altınsoylar

2017-2018 – Meryem

2018-2019 – Hakan: Muhafız

2020 – Zemheri

2020-2021 – Arıza


Son Güncelleme: 10.06.2021 13:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ada MasalıHaziranAyça Ayşin Turan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ada Masalı dizisinde çalan fon müzikleri neler? Ada Masalı dizisi şarkıları
Ada Masalı dizisinde çalan fon müzikleri neler? Ada Masalı dizisi şarkıları
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?
Sevilen aksiyon filmi Wanted konusu nedir ve oyuncuları kimdir?
Sevilen aksiyon filmi Wanted konusu nedir ve oyuncuları kimdir?
Sera kurmak için devlet destekleri nelerdir? Sera kurmak için hibe desteğine başvuru nasıl yapılır?
Sera kurmak için devlet destekleri nelerdir? Sera kurmak için hibe desteğine başvuru nasıl yapılır?
İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?
İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Serpil Akarsu kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Serpil Akarsu kimdir?

Popüler Haberler

Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
TJK 10 Haziran 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstenmeyen mesajları telefondan engelleme nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru için gerekli belgeler 2021
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2021
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bugün hangi maçlar var, 10 Haziran 2021 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
İntibak zammı nedir? 2021 intibak zammı çıkarsa kim ne kadar intibak zammı alacak, hangi emeklileri kapsayacak?
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Türkiye ne kadar Suriyeli var? 2021 yılı Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Mete Deran rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
Bozkır Aslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı izle - Bozkır Aslanı Celaleddin 11 Haziran 2021 Cuma özeti
11 Haziran 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 11 Haziran Cuma at yarışı programı
Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
10 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7'de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?
TRT 1'de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? TRT 1 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.