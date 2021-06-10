Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?

Star TV ekranlarında yakında seyirci karşısına çıkacak Ay Yapım imzalı Ada Masalı dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Geçen hafta İzmir’de çekimlerine başlanan Ada Masalı dizisindeki yer alan karakterler ve oyuncular merak edilirken dizide Haziran karakterine Ayça Ayşin Turan hayat verecek.

Ayça Ayşin Turan kimdir?

25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğan Ayça Ayşin Turan, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 2007 senesinde Affedilmeyen dizisinde ilk kez kamera karşısına çıkan Turan, daha sonra Karagül adlı dizisinde rol aldı. Birçok dizi ve sinema filminde yer alan Turan, son olarak Arıza dizisinde Halide karakterine canlandırmıştı.

Rol aldığı yapımlar

2007 – Affedilmeyen

2007 – Hayal ve Gerçek

2011-2012 – Dinle Sevgili

2013-2016 – Karagül

2016 – Altınsoylar

2017-2018 – Meryem

2018-2019 – Hakan: Muhafız

2020 – Zemheri

2020-2021 – Arıza