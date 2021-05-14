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Ada Masalı dizisinden ilk fotoğraf geldi! Ada Masalı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Star TV’nin yeni dizisi Ada Masalı’ndan ilk fotoğraf geldi. Başrollerinde Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı dizi, merakla bekleniyor. Peki, Ada Masalı dizisi ne zaman başlayacak? Ada Masalı dizisinde hangi oyuncular yer alacak? İşte bu soruların yanıtı...

14 Mayıs 2021 Cuma 23:37
Ada Masalı dizisinden ilk fotoğraf geldi! Ada Masalı dizisi ne zaman yayınlanacak?
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Star TV’nin yeni dizisi Ada Masalı hem oyuncu kadrosuyla hem de konusuyla dikkat çekiyor. Yaz aylarından izleyici karşısına çıkacak dizi, büyük bir merakla bekleniyor. Diziden görseller yayınlanmaya başlanırken, dizinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de bu haberimize Ada Masalı dizisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdik.

Ada Masalı ne zaman yayınlanacak?

Ada Masalı dizisinin yönetmenliği Ali Bilgin yapacak. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken, dizinin Haziran ayında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Star TV’de yayınlanacak dizi, İzmir ve İstanbul'da geçecek. Romantik komedi dalında olacak dizi, izleyenleri oldukça güldürecek.

Ada Masalı’nın oyuncu kadrosu

Dizinin başrolünde yakışıklı oyuncu Alp Navruz ve güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan yer alıyor. Dizide yer alacak bazı diğer isimler ise Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak ve Eylül Ersöz.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 23:37
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Anahtar Kelimeler:
Ada MasalıStar TvAlp NavruzAyça Ayşin Turan
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