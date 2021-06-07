Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?

Ayça Ayşin Turan kimdir?

Star TV'de başlayacak olan yaz dizisioyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatlerini üzerine çekti. Ay Yapım imzalı Ali Bilgin’in yönetmenliğini yaptığı Ada Masalı dizisinde dikkat çeken karakterlerden olanise merak edildi. Senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelde Eroğlu’nun yazdığı Ada Masalı dizisinde Haziran karakterinioynayacaktır. 15 Haziran’da başlayan Ada Masalı dizisinde Poyraz ve Haziran’ın hikayesi izleyiciyi ekranlara kilitleyecek.

25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğan Ayça Ayşin Turan İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olmuştur. Rol aldığı Dinle Sevgili diziyle tanınan Ayça Ayşin Turan son olarak Arıza dizisinde Tolga Sarıtaş ile beraber rol almıştır. Ayça Ayşin Turan Karagül, Altınsoylar, Meryem, Hakan: Muhafız, Zemheri, Arıza ve Menajerimi Ara gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.