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Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?

Star TV'de başlayacak olan yaz dizisi Ada Masalı oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatlerini üzerine çekti. Ada Masalı dizisinde dikkat çeken karakterlerden olan Haziran ise merak konusu oldu. Ada Masalı dizisinde Haziran karakterini Ayça Ayşin Turan oynayacaktır. Peki Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir? İşte detaylar…

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:06
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
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Star TV'de başlayacak olan yaz dizisi Ada Masalı oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatlerini üzerine çekti. Ay Yapım imzalı Ali Bilgin’in yönetmenliğini yaptığı Ada Masalı dizisinde dikkat çeken karakterlerden olan Haziran ise merak edildi. Senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelde Eroğlu’nun yazdığı Ada Masalı dizisinde Haziran karakterini Ayça Ayşin Turan oynayacaktır. 15 Haziran’da başlayan Ada Masalı dizisinde Poyraz ve Haziran’ın hikayesi izleyiciyi ekranlara kilitleyecek. 

Ayça Ayşin Turan kimdir?

25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğan Ayça Ayşin Turan İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olmuştur. Rol aldığı Dinle Sevgili diziyle tanınan Ayça Ayşin Turan son olarak Arıza dizisinde Tolga Sarıtaş ile beraber rol almıştır. Ayça Ayşin Turan Karagül, Altınsoylar, Meryem, Hakan: Muhafız, Zemheri, Arıza ve Menajerimi Ara gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.


Son Güncelleme: 07.06.2021 12:06
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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin TuranAda MasalıHaziran
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