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Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?

Ada Masalı dizisi Star TV'de yayınlanmaktadır. Yaz aylarında seyirciyle buluşan dizi , yayın hayatına başarı ile devam etmektedir. Ada Masalı dizisinin reyting durumu merak edilmektedir. Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı dizisinin yayın hayatına devam edip etmeyeceği de araştırılmaktadır. Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi? Bu haberimizde Ada Masalı dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Ada Masalı dizisinin son durumu...

01 Ekim 2021 Cuma 00:43
Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?
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 Yaz aylarının sevilen dizisi olan Ada Masalı, reytinglerde de üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Fakat diğer rakiplerine karşı reytinglerde istenilen başarıyı elde edemediği iddia edilmektedir. Ada Masalı dizisi bitecek mi?

Ada Masalı dizisi

Dizinin yapımcısı ve dizinin yayınlandığı kanal Ada Masalı dizisinin final yapmayacağını aktardı. Bu haber dizinin hayranlarını sevindirdi. Sosyal medyada en fazla konuşulan dizilerden biri olan Ada Masalı’nda Haziran ve Poyraz arasında sert rüzgarların eseceği tahmin ediliyor. İzleyiciler Haziran ve Poyraz’ın ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaktadır.


Son Güncelleme: 01.10.2021 00:43
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