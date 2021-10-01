Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?

Yaz aylarının sevilen dizisi olan Ada Masalı, reytinglerde de üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Fakat diğer rakiplerine karşı reytinglerde istenilen başarıyı elde edemediği iddia edilmektedir. Ada Masalı dizisi bitecek mi?

Ada Masalı dizisi

Dizinin yapımcısı ve dizinin yayınlandığı kanal Ada Masalı dizisinin final yapmayacağını aktardı. Bu haber dizinin hayranlarını sevindirdi. Sosyal medyada en fazla konuşulan dizilerden biri olan Ada Masalı’nda Haziran ve Poyraz arasında sert rüzgarların eseceği tahmin ediliyor. İzleyiciler Haziran ve Poyraz’ın ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaktadır.