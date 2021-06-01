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Ada Masalı dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? Ada Masalı konusu ve oyuncuları

Star TV’nin yeni dizisi olan Ada Masalı’nın yayın tarihi açıklandı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un birlikte rol aldığı, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği yeni romantik yaz dizisi olan Ada Masalı dizisi için geri sayım başladı. Peki Ada Masalı hangi gün ekranlarda olacak? Dizinin konusu nedir? Dizide yer alan oyuncular kimler? sorularının yanıtları ve merak edilenleri..

01 Haziran 2021 Salı 23:41
Ada Masalı dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? Ada Masalı konusu ve oyuncuları
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Sıcacık hikayesi ile yaz ekranlarına adeta damga vurmaya hazırlanan dizi Ada Masalının ekranlar için geri sayımı başladı. Peki Ada Masalı hangi gün ekranlarda olacak? Dizinin konusu nedir? Dizide yer alan oyuncular kimler? gibi sorular oldukça merak edilmeye başlandı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yer aldığı, yönetmenliğini de Ali Bilgin’in yaptığı Ada Masalı dizisi izleyenlere çok keyifli dakikalar yaşatacak.

Ada Masalı dizisi hangi gün yayınlanmaya başlayacak?

Yaz sezonunda ekranlara taşınan yeni dizi Ada Masalı, ilk bölümü ile birlikte 15 Haziran Salı gününden itibaren saat 20.00’de Star TV de izleyici ile buluşarak dizi severlerin beğenisine sunulacak.

Dizinin konusu nedir?

Birbirinden çok ayrı iki karaktere sahip olan Haziran ( Ayça Ayşin Turan ) ile Poyraz’ın ( Alp Navruz ) bir gün yollarının kesişmesi ile birlikte aralarında filizlenen aşklarını konu edinen Ada Masalı dizisi şimdiden herkesi ekran başına kilitleyeceğe benziyor.

Dizide yer alan oyuncular kimler?

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu da epey bir güçlü oyunculardan oluşmaktadır. Dizide yer alan diğer oyuncuları ise şöyle; İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Bedia Ener gibi usta ve genç isimler vardır. Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda olduğu dizinin senaryosunu ise Yeşim Çıtak ile Yelda Eroğlu birlikte yazmaktadırlar.



Son Güncelleme: 01.06.2021 23:41
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Anahtar Kelimeler:
Ada MasalıYeni DiziYazStar Tv
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