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Ada Masalı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Ada Masalı ne zaman başlıyor?

Star Tv ekrana gelecek Ada Masalı adlı yeni dizisinde başrolleri Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor. Dizi aynı zamanda Star TV’nin bir başka dizisi Menajerimi Ara ile ekranlara tanıtılacak. Ekran başındaki izleyenler Ada masalı dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne, hangi oyuncular ile oynanacak? Sorularının cevaplarını merakla bekliyorlar.

23 Mayıs 2021 Pazar 19:38
Ada Masalı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Ada Masalı ne zaman başlıyor?
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Daha izleyici karşısına çıkmamasına rağmen Ada Masalı dizisi yoğun konuşulan konulardan biri haline geldi. Tanıtımı bu akşam Menajerimi Ara dizisinde yapılacak olan yeni dizi birçok diğer dizi gibi bu yaz farklı ve güçlü kadrosuyla izleyenlerle buluşacak. Kadrosunda Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın bulunduğu dizi Star Tv’de ekranlara gelecek. Ada Masalı dizisinin konusu ne, oyuncular kimler? Ada Masalı dizisi ne zaman başlıyor?

Dizi ne zaman başlıyor?

Dizinin ne zaman başlayacağı kesin olarak belli değil. Konuyla ilgili detaylı bilgi geldiği zaman haberimize eklenecektir.

Ada Masalı konusu ne, oyuncuları kimler?

Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir’de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi.


Son Güncelleme: 23.05.2021 19:38
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Anahtar Kelimeler:
Ada MasalıMenajerimi AraStarAyça Ayşin TuranAlp Navruz
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