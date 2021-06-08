Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosu merak edilmektedir. Dizide Haziran karakterine kimin hayat verdiği araştırılmaktadır.

Ada Masalı Haziran kimdir?

Ada Masalı dizisinde yer alan Haziran karakterine Ayça Ayşin Turan hayat vermektedir.

Ayça Ayşin Turan kimdir?

Sinop’ta dünyaya gelen ve 29 yaşında olan Ayça Ayşin Turan, Kastamonuludur. İlk olarak Dinle Sevgili dizisinde yer alan ve Gülfem karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, sonrasında Karagül dizisinde izleyici karşısına çıkmıştır. Bir süredir Ümit Oruç ile beraber olan güzel oyuncu 47 kilo ve 1.67 boya sahiptir. Turan, Akrep burcudur.

Ayça Ayşin Turan rol aldığı yapımlar

Altınsoylar

Hakan: Muhafız

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Sevimli Tehlike

Karagül

Dinle Sevgili

Zemheri

Arıza

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Ada Masalı