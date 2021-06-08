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Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Ada Masalı dizisinde yer alacak olan Haziran karakteri hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Haziran karakterine Ayça Ayşin Turan hayat vermektedir.

08 Haziran 2021 Salı 00:05
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosu merak edilmektedir. Dizide Haziran karakterine kimin hayat verdiği araştırılmaktadır.

Ada Masalı Haziran kimdir?

Ada Masalı dizisinde yer alan Haziran karakterine Ayça Ayşin Turan hayat vermektedir.

Ayça Ayşin Turan kimdir?

Sinop’ta dünyaya gelen ve 29 yaşında olan Ayça Ayşin Turan, Kastamonuludur. İlk olarak Dinle Sevgili dizisinde yer alan ve Gülfem karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, sonrasında Karagül dizisinde izleyici karşısına çıkmıştır. Bir süredir Ümit Oruç ile beraber olan güzel oyuncu 47 kilo ve 1.67 boya sahiptir. Turan, Akrep burcudur.

Ayça Ayşin Turan rol aldığı yapımlar

Altınsoylar

Hakan: Muhafız

Menajerimi Ara

Sevimli Tehlike

Karagül

Dinle Sevgili

Zemheri

Arıza

Menajerimi Ara

Ada Masalı


Son Güncelleme: 08.06.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
AdaMasalıHaziran
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