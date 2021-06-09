İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?

Star TV’de yayınlanacak olan Ada Masalı dizisinin başrol kadrosunda Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan yer alıyor. Dizinin yayınlanan ilk fragmanı sonrasında gelen tepkiler ile başrol oyuncuları arasındaki uyum merak ediliyor. İşte merak edilen konularla ilgili tüm detaylar…

09 Haziran 2021 Çarşamba 17:12
Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?
Takip Et:

Ay Yapım imzası taşıyan Ada Masalı isimli dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Hem aşk hem de drama türünde olan dizinin başrol kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz yer alıyor. Dizinin diğer oyuncuları ise; İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ile Bedia Ener bulunuyor.

Dizi yayınlanan ilk fragmanı ile bütün dikkatleri üzerine çekti. Fragmanda oldukça başarılı aşk masalı izleyiciye aktarıldı. Dizinin başrol oyuncuları arasındaki uyum ise ilk fragman ile seyirciyi oldukça etkiledi.


Son Güncelleme: 09.06.2021 17:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ada Masalı Dizisi Fragmanı Beğenildi MiBaşrol Oyuncuları Arasındaki Uyum Nasıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?
Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
Ragnarok dizi konusu ve yorumları
Ragnarok dizi konusu ve yorumları
Çılgın Bediş dizisi nasıl bitti? Çılgın Bediş final sahnesi
Çılgın Bediş dizisi nasıl bitti? Çılgın Bediş final sahnesi
Kaliteli ve az bilinen yabancı diziler
Kaliteli ve az bilinen yabancı diziler

Popüler Haberler

Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2021 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?
Rusya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Rusya asgari ücret fiyatları
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 9 Haziran 2021 Çarşamba
Kanada’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları
Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? 2021 fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Esnaf kefalet kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl kullanılır?
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Haziran 2021 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu'nun hayatı!
İŞKUR maaş ödemeleri hesaplara ne zaman yatar 2021? İŞKUR ile işe girenlerin maaşı ne zaman hesaplara yatar?
8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?
Moldova güncel asgari ücret tutarları 2021
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Ptt emekli maaşının kaç katı kredi çekebilir? 2021 Ptt emekli maaşına kredi çekme işlemleri
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 SGK işveren maliyet hesabı
Hamilelik belirtileri en erken ne zaman başlar? Hamilelik belirtileri hangi ayda başlar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.