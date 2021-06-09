Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?

Ay Yapım imzası taşıyan Ada Masalı isimli dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Hem aşk hem de drama türünde olan dizinin başrol kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz yer alıyor. Dizinin diğer oyuncuları ise; İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ile Bedia Ener bulunuyor.

Dizi yayınlanan ilk fragmanı ile bütün dikkatleri üzerine çekti. Fragmanda oldukça başarılı aşk masalı izleyiciye aktarıldı. Dizinin başrol oyuncuları arasındaki uyum ise ilk fragman ile seyirciyi oldukça etkiledi.