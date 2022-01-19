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Ada Masalı Deniz Kimdir?

Ada Masalı adlı yeni dizide Deniz karakteri ile Ayça Ayşin Turan’a başrolde eşlik edecek olan ünlü oyuncu kim? Star TV ekranlarında yaz sezonuna damgasını vurmak için hazırlıklara başlayan yeni dizi Ada Masalı’nda Deniz karakterini canlandıracak olan oyuncu bakın kimmiş!

19 Ocak 2022 Çarşamba 04:24
Ada Masalı Deniz Kimdir?
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Dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturur iken, senaryosunu da Yeşim Çıtak ile Yelda Eroğlu yazacak. Yapımcılığını ise Ay Yapım’ın üstlendiği Ada Masalı’nın okuma provaları da yapıldı. Henüz tam kadro belirlenmemişken dizinin yeni isimleri de kadroya dahil olmaya başladı ve detaylarda şekillenmeye başladı. Dizinin ana karakteri olan Deniz ile ilgili de merak edilen her şey haberimizde.

 

Ada Masalı Deniz kim? kaç yaşında? hangi dizilerde yer aldı?

Yeni dizi Ada Masalı’nda Alp Navruz Deniz karakterini canlandıracak. En son FOX TV’de yayınlanan ‘Zümrüdüanka’ dizisinde başrol olarak Serhat karakteri ile ekranlara gelen yakışıklı oyuncu ‘Elimi Bırakma’ adlı dizide de başrolde oynamıştı.

2 Şubat 1992 yılında İstanbul’da doğan yakışıklı oyuncu sosyal medyanın da en çok gündeminde olan ve en çok konuşulan isimlerinden biri. Hem bitmek bilmeyen azmi hem de başarısı sayesinde herkesi kendine hayran bıraktı. Genç ve yakışıklı oyuncu Navruz, Star TV’de ki dizisi ‘’ Fazilet Hanım ve Kızları’’ nın final yapmasından hemen sonra ise ‘’Elimi Bırakma’’ dizisinde rol aldı. Oynadığı bu dizi de final yapınca yine hiç durmadan hemen ‘’Zümrüdüanka’2 dizisinde başrol olarak oyunculuk kariyerini devam ettirdi. Kısa bir mola verdikten sonra yaz sezonu ile birlikte yeni başlayacak olan Ada Masalı dizisinde başrol olarak tekrardan seyirci karşısına çıkacak.

Ünlü oyuncu Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Navruz, 80 kilo ve 1.85 cm boyundadır. Bir dönem modellik de yapan oyuncunun yer aldığı bazı yapımlar ise şöyle;

Filmler:

  • Ceberrut (Mert) -  2015

Diziler:

  • Arkadaşlar İyidir – 2016
  • Aşk laftan anlamaz (Cenk) – 2016
  • Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan) – 2017
  • Elimi Bırakma (Cenk) – 2018
  • Zümrüdüanka ( Serhat) – 2020
  • Ada Masalı (Deniz) - 2021

 


Son Güncelleme: 19.01.2022 04:24
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Anahtar Kelimeler:
Alp NavruzAda Masalı
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