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Acun Medya Akademi eğitim ne zaman başlayacak? Acun Medya Akademi başvurusu nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı dün yaptığı açıklama ile Acun Medya Akedemi’yi kurduğunu ve eğitimlerin başlayacağını müjdeledi. Nişantaşı Üniversitesi ile ortak eğitimlerin verileceği Acun Medya Akademi için başvurular başladı. Peki, Acun Medya Akademi eğitim ne zaman başlayacak? Acun Medya Akademi başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:14
Acun Medya Akademi eğitim ne zaman başlayacak? Acun Medya Akademi başvurusu nasıl yapılır?
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TV8’i almasının ardından pek çok alanda iş yapan Acun Ilıcalı, bugünlerde eğitim sektörü için hazırlık yapıyor. Acun Ilıcalı dün yaptığı açıklamasında Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde Acun Medya ismi ile kendi akademisini açtığını ve başvuruların başladığını duyurdu.

Acun Medya Akademi başvuruları nasıl yapılır?

Acun Medya Akademi Eğitim ve Araştırması başvuruları için intenet sitesine giriş yaparak, katılım sağlamak istediğiniz bölümde bilgilerinizi girerek göndermeniz gerekir. Acun Medya Akademi’nin eğitim ücretleri ile ilgili henüz bir şey bilinmiyor ancak ücretler bölümlere göre değişiklik gösterecek.

Acun Medya Akademi Haziran’da eğitimlere başlıyor

Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Acun Medya Akademi’nin 7 Haziran’da eğitimlere başlayacağını açıkladı. Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Hayalim İşim Olsun’ diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com’a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler."


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:14
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