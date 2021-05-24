Acun Medya Akademi eğitim ne zaman başlayacak? Acun Medya Akademi başvurusu nasıl yapılır?

TV8’i almasının ardından pek çok alanda iş yapan Acun Ilıcalı, bugünlerde eğitim sektörü için hazırlık yapıyor. Acun Ilıcalı dün yaptığı açıklamasında Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde Acun Medya ismi ile kendi akademisini açtığını ve başvuruların başladığını duyurdu.
Acun Medya Akademi başvuruları nasıl yapılır?
Acun Medya Akademi Haziran’da eğitimlere başlıyor
Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Acun Medya Akademi’nin 7 Haziran’da eğitimlere başlayacağını açıkladı. Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Hayalim İşim Olsun’ diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com’a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler."
Son Güncelleme: 24.05.2021 18:14