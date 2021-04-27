Acun Ilıcalı'nın hızına yetişilmiyor! Şimdi de İngiltere'de takım arayışına girdi

TV 8'in patronu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Hollandalı Eredivisie ekibinde bulunan Fortuna Sittard ile bir ortaklık anlaşması imzalamıştı. Sittard ile ortaklığını bitiren ve takıma olan yatırımlarını geri çeken Ilıcalı şimdi de İngiltere’den bir takım almak istediğini duyurdu.

Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, paylaşımında İngiltere'den bir kulüp satın almak istediğini ve futbol ile ilgili yatırımlarına da bu yönde devam etmek istediğini söyledi. Bu güne kadar ortağı olduğu Fortuna Sittard ile güzel başarılar yakaladığını ve artık ortaklığa veda etmek zorunda kaldıklarını belirten Acun Ilıcalı, daha öncesinde al sıralarda olan kulübün şimdi daha iyi yerlerde olduğunu ifade etti.