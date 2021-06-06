Acun Ilıcalı'dan Survivor konseyinde sert sözler! 'Yarışmacıların aileleri arasında gerginlik var'

Tv8 ekranlarında reyting rekorlarını alt üst eden Survivor 2021 finaline az bir zaman kala Acun Ilıcalı’nın konsey konuşmaları hem yarışmacıları hem de izleyenleri şoke etti. Poyraz’ın dokunulmazlık oyununu kazanması sonrasında konseye gelen Acun Ilıcalı açıklamaları ile merak edilmeye başlandı.

Konseyde iki yarışmacının ailesi ile sorunlar yaşandığını belirten Ilıcalı Survivor tarihinde ilk defa ailelerin bu kadar yarışmanın içinde olduğunu belirtirken bu durumdan da rahatsız olduğunu dile getirdi.

‘Aileleri ile görüştüreceğiz’

İki yarışmacının aileleri ile görüşmelerine izin vereceğini ancak yarışmacıların aileleri görüşmeleri sonrasında programı rahat bırakmaları gerektiğini belirten Acun Ilıcalı ‘Biz aileleri yarışmaya almadık. Herkes buraya isteyerek katıldı’ diyerek tepki gösterdi.

İki yarışmacı açıklandı

Acun Ilıcalı ilk yarışmacının Aleyna olduğunu açıkladıktan sonra Aleyna’nın annesi ve babasının çok iyi insanlar olduğunu sürekli kendisini arayarak ‘kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum’ dediklerini dile getirdi.

İkinci yarışmacıyı da Ayşe olarak açıklayan Acun Ilıcalı iki aile arasında ki gerilimin olduğunu ve bunun neden kaynaklandığını bilmediğini dile getirirken ailelerin görüşmesi gerektiğini açıkladı.

Poyraz eleme adayını açıkladı

İki eleme adayının belirlendiği konseyde dokunulmazlığın sahibi Poyraz Aleyna’nın ismini verdi.